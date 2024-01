Das ist Funk-Musik: Der Groove, der eine ganze Ära prägte

Mit seinem unverwechselbaren Beat und lebendigen Sound bringt Funk eine unvergleichbare Energie in die internationale Musiklandschaft.

Funk ist eine Musikrichtung, die ihre Anfänge in den 1960er Jahren in den USA hat. Diese Musikrichtung zeichnet sich durch verschiedene Musikeinflüsse, einen starken Groove, betonte Basslinien und Rhythmus aus. Sie entwickelte sich aus der afroamerikanischen Musik und vereint Elemente aus Jazz, Soul und R&B, wobei der Fokus stark auf dem rhythmischen Element liegt. Funk war und ist ein Ausdruck von Kreativität und Innovation, der die Grenzen dessen, was in der populären Musik möglich ist, ständig erweitert. Diese Musikrichtung beeinflusste viele andere Genres und prägte die Musiklandschaft der 70er und 80er Jahre maßgeblich.

Ihr interessiert euch für unterschiedliche Musikrichtungen? Unsere Kollegen von kino.de zeigen euch in ihrem Video die zehn besten Musiker-Biopics:

Die 10 besten Musiker-Biopics Abonniere uns

auf YouTube

Entstehung des Funk

Der Funk entstand aus der Verschmelzung verschiedener musikalischer Stile, vor allem aus dem Soul und R&B der 1960er Jahre. Künstler wie James Brown und die Band Sly & the Family Stone spielten eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Funk, indem sie einen unverwechselbaren und tanzbaren Sound schufen. Gerade James Brown zeigt, welche Stilmerkmale den Funk ausmachen. Funk zeichnet sich durch seine komplexe Rhythmik, seinen Einsatz von Blasinstrumenten und seinen Schwerpunkt auf dem Bass und den Gitarren aus. Funk bringt Menschen nicht nur auf Konzerten zum Tanzen und hat oft eine positive, befreiende Wirkung.

Wichtige Bands und Solo-Künstler

Im Herzen der Funk-Musik steht eine Reihe von Künstlern und Bands, die dieses Genre definiert und unvergesslich gemacht haben. Zu diesen Musikern gehören:

James Brown : Oft als „Godfather of Soul“ bezeichnet, gilt Brown als einer der Pioniere des Funk, denn er hat Musik erschaffen, die es zuvor noch nicht gegeben hatte.

: Oft als „Godfather of Soul“ bezeichnet, gilt Brown als einer der Pioniere des Funk, denn er hat Musik erschaffen, die es zuvor noch nicht gegeben hatte. Sly & the Family Stone : Eine Band, die für ihre Mischung aus Soul, Rhythm'n'Blues und sogar auch Rockmusik bekannt ist.

: Eine Band, die für ihre Mischung aus Soul, Rhythm'n'Blues und sogar auch Rockmusik bekannt ist. George Clinton mit Funkadelic : Die Band war für ihre exzentrische Bühnenshow und ihren innovativen Funk-Stil bekannt.

: Die Band war für ihre exzentrische Bühnenshow und ihren innovativen Funk-Stil bekannt. Prince : Auch wenn er viele Genres bediente, war Funk ein wesentlicher Bestandteil seiner Musik. Funk war der Ursprung und Prince führte ihn mit neuen Stilarten weiter.

: Auch wenn er viele Genres bediente, war Funk ein wesentlicher Bestandteil seiner Musik. Funk war der Ursprung und Prince führte ihn mit neuen Stilarten weiter. Bootsy Collins : Bekannt für seinen charakteristischen Bass-Stil und als Bandmitglied in der Band von James Brown sowie der Band Funkadelic.

: Bekannt für seinen charakteristischen Bass-Stil und als Bandmitglied in der Band von James Brown sowie der Band Funkadelic. Earth, Wind & Fire: Die Funkband aus Chicago steht seit 1969 auf der Bühne und hat sich mit Dauerhits wie „September“ oder „Boogie Wonderland“ unsterblich gemacht.

Aber auch moderne Interpreten haben den Funk in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt und mit anderen Musikrichtungen vereint:

Bruno Mars : Sein Retro-Stil kombiniert Funk mit Pop, R&B und Soul, besonders deutlich in Alben wie „24K Magic“.

: Sein Retro-Stil kombiniert Funk mit Pop, R&B und Soul, besonders deutlich in Alben wie „24K Magic“. Mark Ronson: Bekannt für seine funkigen Produktionen, insbesondere das mit Bruno Mars kollaborierte „Uptown Funk“.

Der Streamingdienst Spotify ist nicht fehlerfrei. In unserer Bildergalerie verraten wir euch, welche Alben und Künstler nicht auf dem Streamingdienst zu finden sind:

Wichtige Alben in der Funk Musik

Neben den einflussreichen Künstlern hat eine Reihe von Alben die Funk-Musik nachhaltig geprägt und definiert. Die folgende Liste enthält einige der wichtigsten Alben, die nicht nur die Funk-Musik, sondern auch die gesamte Musiklandschaft revolutioniert haben:

„Live at the Apollo“ von James Brown

„There's a Riot Goin' On“ von Sly & the Family Stone

„Shaft“ von Isaac Hayes

„Free Your Mind … and Your Ass Will Follow“ von Funkadelic



„Bootsy? Player of the Year“ von Bootsy's Rubber Band



Findet in unserem Quiz heraus, wie ihr Musik hört:

Wie hörst du Musik?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.