„Meine Kindheit ist zurück, Mann“: Trailer zu Action-Hit begeistert Fans

Will Smith und Martin Lawrence stürzen sich in ein neues Abenteuer. Bad Boys 4 verspricht dabei wieder viel Aktion und genauso viel Comedy. Die Kommentare machen klar: Die Fans sind absolut begeistert.

Das ist der letzte Trailer für Bad Boys: Ride or Die

Zwischen den Filmen der Bad-Boys-Reihe sind für gewöhnlich lange Pausen. Zwischen Bad Boys 2 und dem dritten Teil der Reihe mussten Action-Fans sogar ganze 17 Jahre auf die Rückkehr von Will Smith und Martin Lawrence warten. Jetzt sind aber gerade einmal vier Jahre nach dem Release von Bad Boys for Life im Jahr 2020 vergangen. Schon am 07. Juni soll es mit Bad Boys: Ride or Die weitergehen.

Sony Pictures Entertainment hat jetzt den finalen Trailer zum Action-Hit veröffentlicht. Auch Bad Boys 4 verspricht wieder die Mischung aus Action und Comedy, die Fans lieben gelernt haben. Auch die Story hält ein paar neue Windungen und Wendungen bereit. Das Polizisten-Duo aus Miami befindet sich diesmal selbst auf der Flucht vor dem Gesetz (natürlich nur, weil ihnen jemand etwas anhängen will). Der Trailer verspricht auch einige spektakulären Aktion-Szenen wie den Crash mit einem brennenden Van oder einem Helikopter.

Schaut euch hier den Trailer zur Actionkomödie Bad Boys 4: Ride oder Die an:

Bad Boys 4: Ride or Die - Trailer Deutsch

Bad Boys 4: Action-Fans freuen sich

Die Fans sind vom Trailer zu Bad Boys: Ride or Die begeistert. Unter dem Video auf YouTube finden sich viele Stimmen, die den Release im Kino kaum abwarten können:

Auch nach 29 Jahren haben Will und Martin ihre komödiantische Chemie nicht verloren (Rasim98 auf YouTube)

Meine Kindheit ist zurück, Mann (sparkedizz489 auf YouTube)

Dieser Sommer wird großartig (Officialfromthe3 auf YouTube)

Noch ist unklar, ob Bad Boys: Ride or Die das Ende der Action-Reihe markieren wird. Martin Lawrence hat bereits angekündigt, für weitere Filme bereit zu sein, solange nur auch Will Smith wieder mit dabei ist.