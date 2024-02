„Shōgun“ im Stream: Hier könnt ihr die Serie ab jetzt sehen

Die Kritiker verteilen die größten Komplimente und Lobe an diese Serie. „Shōgun“ soll alle Erwartungen übertreffen. Damit ihr euch selbst überzeugen könnt, verraten wir euch, wo ihr „Shōgun“ im Stream sehen könnt.

Eine Neuauflage der Serie aus den 80er Jahren: „Shōgun“ ist ab jetzt im Stream verfügbar und entführt euch in das feudale Japan. Schon jetzt wird die Serie von Kritikern hoch gelobt und als nächstes „Game of Thrones“ behandelt.

Zwei ehrgeizige Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten und eine mysteriöse weibliche Samurai, verwickelt in den korrupten Machenschaften und Politik der Feudalzeit – was will man mehr?

Hier findet ihr „Shōgun“ (2024) im Stream

Die FX-Serie findet ihr bei Disney+ im Stream. „Shōgun“ feiert seine Premiere mit zwei Episoden am 27. Februar, danach folgt jeden Dienstag eine weitere Episode. Wann die Episoden von „Shōgun“ im Stream erscheinen, findet ihr in unserer Übersicht:

Episode 1: „Anjin“ – 27. Februar

Episode 2: „Servant of Two Masters“ – 27. Februar

Episode 3: „Tomorrow is Tomorrow“ – 5. März

Episode 4: „The Eightfold Fence“ – 12. März

Episode 5: „Broken to the Fist“ – 19. März

Episode 6: TBA – 26. März

Episode 7: TBA – 2. April

Episode 8: TBA – 9. April

Episode 9: TBA – 16. April

Episode 10: TBA – 23. April

Shogun - Trailer Deutsch

„Shōgun“: Handlung der Samurai-Serie

Die Handlung von „Shōgun“ siedelt sich im Jahr 1600 an. Ein Bürgerkrieg fegt über das Land, denn der Taiko ist verstorben und zwischen den fünf Fürsten, die die Macht ergriffen haben, sieht nicht alles rosig aus. Fürst Yoshii Toranaga wird von seinen politischen Rivalen verraten, denn die anderen Mitglieder des Regentschaftrates haben sich gegen ihn verbündet.

John Blackthorne, ein gestrandeter Engländer und Protestant, findet sich währenddessen zwischen den politischen Machtkämpfen wieder und entdeckt in Toranaga einen unerwarteten Verbündeten, denn ihre Feinde sind die gleichen: die vier Fürsten sowie die Jesuitenpriester und portugiesischen Kaufmänner die mit ihnen zusammenarbeiten.

Das Schicksal der beiden Männer, die augenscheinlich keine Gemeinsamkeiten haben, verschmilzt mit dem von der in Ungnade gefallenen christlichen Adligen Toda Mariko, die ihr ganz eigenes Geheimnis hütet.

„Shōgun“ basiert übrigens auf dem gleichnamigen Roman von James Clavell und wurde bereits 1980 von Paramount als siebenteilige Serie produziert. Wollt ihr tiefer in die Welt von Toranaga, Mariko und Blackthorne tauchen, solltet ihr ein Blick in den Roman werfen:

Shogun: Der große historische Roman über die Einigung Japans Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.02.2024 13:37 Uhr

Der Cast von „Shōgun“

Nicht nur die Handlung von „Shōgun“ überzeugt, sondern auch die Besetzung.

Yoshii Toranaga wird von Hiroyuki Sanada verkörpert . Der japanische Darsteller ist bereits seit 1966 im Filmgeschäft und ist unter anderem in Filmen wie „Bullet Train“, „47 Ronin“ und „John Wick: Kapitel 4“ zu sehen.

. Der japanische Darsteller ist bereits seit 1966 im Filmgeschäft und ist unter anderem in Filmen wie „Bullet Train“, „47 Ronin“ und „John Wick: Kapitel 4“ zu sehen. Toda Mariko wird von Anna Sawai gespielt . Die Musikerin und Tänzerin aus Neuseeland ist als Sängerin der Gruppe „Faky“ in Japan bekannt geworden. Als Schauspielerin findet ihr sie zudem in „Pachinko“, „Fast & Furious 9“ und „Monarch: Legacy of Monsters“.

. Die Musikerin und Tänzerin aus Neuseeland ist als Sängerin der Gruppe „Faky“ in Japan bekannt geworden. Als Schauspielerin findet ihr sie zudem in „Pachinko“, „Fast & Furious 9“ und „Monarch: Legacy of Monsters“. John Blackthorne wird von Cosmo Jarvis dargestellt. Wie auch Sawai ist Jarvis auch Musiker. Ihr findet den britischen Schauspieler in den Filmen „Persuasion“, „Alto Knights“ oder auch in Staffel fünf der Serie „Peaky Blinders“.

Der übrige Cast von „Shōgun“ besteht aus:

Tadanobu Asano als Kashigi Yabushige

Takehiro Hira als Ishido Kazunari

Tommy Bastow als Martin Alvito

Fumi Nikaido als Ochiba No Kata

