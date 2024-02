„The Walking Dead: The Ones Who Live“ im Stream: Wann kommt Folge 2?

Das Finale der Hauptserie „The Walking Dead“ wurde zwar bereits gezeigt, doch die Storys rund um die apokalyptische Welt sind noch lange nicht auserzählt. Mit „The Ones Who Live“ gibt es ab sofort ein Spin-off. Wo kann man die „The Walking Dead“-Serie im Stream sehen und wann gibt es die neue Folge?

Ab sofort gibt es die neue Serie aus dem „The Walking Dead“-Universum bei Magenta TV (beim Anbieter ansehen). Fans der ursprünglichen Serie dürfen sich freuen: In „The Ones Who Live“ gibt es ein Wiedersehen mit den Haupt-Charakteren der Hauptserie. Sowohl Rick Grimes als auch Michonne werden auftauchen und dabei von den Originaldarstellern Andrew Lincoln und Danai Gurira gespielt. Einen ersten Trailer zur neuen „TWD“-Serie seht ihr hier:

The Walking Dead: The Ones Who Live – Trailer OmdU

The Walking Dead – Ones Who Live im Stream in Deutschland sehen

Ende Februar 2024 ist der Release von „The Walking Dead: The Ones Who Live“. Dann kann man auch in Deutschland bei der Serie einschalten. Wo gibt es die erste Staffel zu sehen? Weder Netflix noch Amazon Prime werden die Serie zeigen. Stattdessen ost„The Ones Who Live“ bei Magenta TV verfügbar.

Los geht es mit der ersten Folge hierzulande am 26. Februar. Damit kommt die Episode immer einen Tag nach der US-Ausstrahlung. Anders als bei den anderen Spin-offs „Dead City“ und „Daryl Dixon“ müssen Serien-Fans also nicht monatelang bis zum Deutschland-Start warten, sondern können fast zeitgleich zu den US-Terminen mitverfolgen, welche Geschichten zu Rick und Michonne noch erzählt werden. Ein bisschen Geduld muss man aber mitbringen: Jede Woche kommt eine neue Folge. Das heißt, mit Episode 2 geht es erst am 4. März weiter. Hier geht es zur Serie bei Magenta TV.

Die erste Staffel setzt sich aus 6 Episoden zusammen. Ob eine zweite Staffel erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Das sind die US-Sendetermine der einzelnen Folgen. in Deutschland gibt es die neue Folge jeweils einen Tag später:

Folge 1 „Years“: 25. Februar

Folge 2 „Gone“ 3. März

Folge 3 „Bye“: 10. März

Folge 4: „What We“: 17. März

Folge 5 „Become“: 24. März

Folge 6, noch ohne Titel: 31. März

The Walking Dead – Ones Who Live bei Magenta TV

Magenta TV ist ein Streaming-Dienst, für den man ein Abonnement benötigt. Telekom-Kunden mit TV-Anschluss bekommen den Dienst zu ihrem Tarif. Man kann Magenta TV aber auch ohne Telekom-Internet- oder TV-Vertrag buchen. Dazu gibt es verschiedene Optionen. Mit Megastream bekommt man neben den Magenta-TV-Inhalten zum Beispiel auch RTL+, Disney+ und Netflix in den ersten 6 Monaten gratis, danach für 27 Euro. Im Einzel-Tarif kostet Magenta TV 10 Euro monatlich (bei Telekom ansehen).

