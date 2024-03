Nach LOL: Amazon Prime Video knipst das Licht aus

LOL: Last One Laughing ist für Amazon Prime Video ein durchschlagender Erfolg. Nun will der Streaming-Dienst mit einer neuen deutschen Serie daran anknüpfen – und schaltet dafür bald alle Lichter aus.

Amazon Facts

Amazon Prime Video hat eine neue deutsche Reality-Serie angekündigt: Licht Aus. Die Show, die TV-Urgestein Steven Gätjen moderiert, dreht sich um 8 Prominente, die gemeinsam 120 Stunden in kompletter Dunkelheit verbringen müssen. Währenddessen müssen sie verschiedene Tests und Herausforderungen bewältigen – was sich in einer zappendusteren Umgebung vermutlich als gar nicht so einfach herausstellen wird.

Anzeige

Licht Aus: Neue Serie auf Amazon Prime Video startet 2024

Bei den Herausforderungen können die Promis verschiedene Belohnungen verdienen, unter anderem dürfen sie den sogenannten Lichtraum besuchen, der eine kurze Abwechslung von der Dunkelheit bietet. Wer die physische und mentale Anstrengung des Experiments nicht aushält, kann die Show jederzeit verlassen. Eine Chance auf den Licht-Aus-Pokal haben allerdings nur die Teilnehmer, die die gesamten 6 Tage und 5 Nächte über dabeibleiben.

Für die Zuschauer sind derweil selbstverständlich die gesamte Zeit über Infrarot-Kameras dabei, Gätjen und Psychologin Sandra Sangsari haben im Kontrollraum stets einen Blick auf die Geschehnisse. Ein genauer Release-Termin ist momentan noch nicht bekannt, doch die Serie, die auf dem britischen Format Scared of the Dark basiert, soll 2024 auf der Streaming-Plattform starten. (Quelle: Presseportal)

Anzeige

LOL: Publikumsliebling kehrt bei Amazon Prime zurück

Dass deutsche Reality-Serien mit Humor bei Amazon Prime Video gut laufen können, hat in den letzten Jahren LOL: Last One Laughing eindrucksvoll bewiesen. Die Show mit Gastgeber Michael Bully Herbig, in der sich hiesige Comedygrößen wie Anke Engelke, Bastian Pastewka, Kurt Krömer oder Michael Mittermeier gegenseitig zum Lachen bringen müssen, hat sich als Zuschauerliebling etabliert und kehrt bereits Ostern 2024 mit einer neuen Staffel zurück.

Ob Licht Aus an den Erfolg von LOL anknüpfen kann, wird sich noch zeigen müssen – mitentscheidend dürfte sein, welche Prominenten als Teilnehmer mit dabei sind. Dies hat Amazon bislang aber leider noch nicht verraten.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer zum LOL-Weihnachtsspecial an:

LOL Last One Laughing XMAS-Special Preview

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.