Unter 20 Euro: 3 Küchenhelfer auf Amazon, die das Leben wirklich einfacher machen

Schluss mit Küchenfrust: Mit den passenden Küchen-Gadgets wird selbst die mühseligste Arbeit zu einem spielerischen Vergnügen. Wir präsentieren 3 clevere Küchenhelfer, die auf Amazon erhältlich sind und das Leben wirklich erleichtern. Und das Beste: Keines davon sprengt die 20-Euro-Marke!

Amazon Facts

Vom Crêpes-Maker bis zum Bananen-Schneider: Die Liste der Küchengeräte, die bei uns Schrank versauern und Staub ansetzen, ist schier endlos. Es geht aber auch anders: Wir haben uns bei Amazon auf die Suche nach sinnvollen Küchenhelfern gemacht, die das Leben komfortabler machen und Zeit sparen – los geht's!

Anzeige

Nudelsieb-Aufsatz

Ofenhandschuhe an, Deckel auf den Topf, schmalen Spalt lassen und abgießen. So dürften die meisten von uns das Nudel- oder Kartoffelwasser abgießen. Einfacher und schneller geht es hingegen mit einem Nudelsieb-Aufsatz. Der wird auf Kochtopf oder Pfanne festgemacht und macht das Abgießen zum Kinderspiel. 4,5 von 5 Sternen auf Amazon.

Nudelsieb-Aufsatz für Töpfe und Pfannen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 16:47 Uhr

Abwaschbürste mit integriertem Spülmittelspender

Nach dem Essen ist vor dem Abwasch. Wer eine Spülmaschine besitzt, kann sich zwar glücklich schätzen – trotzdem müssen hart verdreckte Teller oder Töpfe vorgespült werden. Viele greifen jetzt zu Schwamm oder Küchenbürste, doch komfortabler ist eine Abwaschbürste mit integriertem Spülmittelspender. Beim Schrubben wird das Spülmittel durch die Borsten abgegeben. Das spart Zeit und ist umweltschonender, weil der Griff zum Spülmittel wegfällt und man das Spülmittel besser dosieren kann. 4,5 von 5 Sternen auf Amazon.

Anzeige

Abwaschbürste mit integriertem Spülmittelspender Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 16:49 Uhr

Magnetische Regale

In vielen Küchen ist Platz Mangelware. Wohin also mit all den Küchenhelfern, Gewürzen und Zutaten? Die Lösung: Magnetische Küchenregale. Dank starker Magneten haften sie an Kühlschränken, Waschmaschinen oder anderen metallischen Flächen und schaffen dort Platz, wo vorher keiner war. 4,8 von 5 Sternen auf Amazon.

Anzeige

Magnetisches Regal (2er-Set) zum Anbringen an Kühlschrank, Waschmaschine usw. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2024 16:45 Uhr

Weitere praktische Küchenhelfer

Wer von Küchenhelfern nicht genug bekommen kann, findet hier bestimmt noch das richtige Küchen-Gadget:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.