Ein Hauch von Napalm: Skurriles KI-Gadget erschließt neue Gaming-Dimension

Ein KI-Gadget will eine neue Gaming-Dimension erobern – GameScent fügt eurem Spielerlebnis passende Gerüche hinzu. Ob ihr in eurem Zimmer allerdings Dinge wie Explosionen, Napalm oder Schweiß riechen wollt, solltet ihr euch vor dem Kauf selbst überlegen.

GameScent: KI-Gadget lässt euch Spiele riechen

GameScent ist ein Duftzerstäuber, der per HDMI oder 3,5-mm-Klinke mit eurem PC oder einer Konsole verbunden werden kann. Das Gerät soll dann auf Audio-Signale im Spiel reagieren und per KI bestimmte Gerüche freisetzen. Diese sind in Form von sechs Geruchspatronen bereits im Gerät installiert, die nach und nach entleert werden. Sie können ersetzt werden, es stehen aber alternativ auch noch weitere Gerüche zur Auswahl.

Das Gerät soll mit jedem erdenklichen Spiel kompatibel sein und kann darüber hinaus auch für Filme genutzt werden.

Schaut euch auf YouTube den Trailer zum GameScent an:

(Quelle: GameScent, YouTube)

Die im Lieferumfang enthaltenen Gerüche sind:

Schießerei

Explosion

Wald

Sturm

Rennautos

Saubere Luft

Extra erhältlich sind dagegen die Gerüche Großstadt, Napalm und menschliche Anstrengung, was vermutlich eine verquaste Umschreibung von Schweiß ist. Weitere Gerüche sind übrigens bereits in Arbeit – dazu gehören Blut, Ozean, Sport-Arena und frisch geschnittenes Gras.

GameScent: Automatisierter Gaming-Duftzerstäuber Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.02.2024 11:54 Uhr

Gaming-Gerüche: Genial oder Schnapsidee?

Das skurrile Gadget ist in den USA bei Amazon und Best Buy erhältlich, aber auch deutsche Kunden können es über Amazon bestellen – es kostet 197,75 Euro (bei Amazon ansehen). Ob sich diese Investition für eine größere Immersion lohnt, lässt sich aus der Ferne schwer beurteilen. Es wirft allerdings in jedem Fall die Frage auf, ob und für welche Spiele solch ein Gerät überhaupt einen Bedarf erfüllt, denn Gerüche wie Schweiß, Napalm und Explosionen wurden bislang aus gutem Grund nicht kommerzialisiert. Eine Runde Doom mit dem GameScent könnte jedenfalls ein gutes Argument sein, das Zimmer einmal ordentlich durchzulüften.

