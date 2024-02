Keine 10 Euro: Amazon verkauft Allzweckwaffe für Camper

Regel Nummer 1 beim Camping: Platz sparen! Denn im Zelt oder Wohnwagen herrscht notorischer Platzmangel. Besonders praktisch ist deshalb Camping-Zubehör, wenn es verschiedene Funktionen kombiniert. So eine Allzweckwaffe gibt es bei Amazon jetzt zum Sparpreis von unter 10 Euro.

Amazon verkauft Multifunktionswerkzeug fürs Camping günstiger

In wenigen Wochen beginnt die Campingsaison. Kluge Camper machen sich jetzt schon bereit für die schönste Zeit des Jahres. Ein Camping-Gadget, das in keiner Ausrüstung fehlen darf, ist ein Multifunktionswerkzeug. So ein Alleskönner mit gleich 7 Funktionen ist aktuell bei Amazon für 9,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) zu haben. Mit dem Gutschein-Code sparen Käufer weitere 15 Prozent.

Anzeige

Multifunktionswerkzeug fürs Camping, 7 Funktionen in einem Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.02.2024 16:51 Uhr

Das Multifunktionswerkzeug von Cnkeeo ist ein echte Allzweckwaffe beim Camping. Die integrierte Taschenlampe ist wiederaufladbar und bietet 800 Lumen an Leuchtkraft. Insgesamt 7 Lichtmodi stehen hier zur Verfügung. Von starkem weißen Licht über schwaches Warm-Licht bis hin zu blinkendem Rotlicht ist alles dabei. Unverzichtbar beim Camping ist der IPX5-Schutz gegen Wasser.

Anzeige

Neben der Taschenlampe hat das Camping-Tool auch einen Flaschenöffner an Bord, einen Schraubendreher sowie einen Gurtschneider. Darüber hinaus steht ein starker Magnet zur Verfügung und eine Notfall-Pfeife. Raucher freuen sich über einen Zigarettenanzünder.

Für wen lohnt sich das Multifunktionswerkzeug?

Wer Camper oder Outdoor-Fan ist und ein vielseitiges und praktisches Tool für den nächsten Trip sucht, macht hier nichts falsch. Bei Amazon-Kunden ist das Fazit eindeutig. Mit 4,7 von 5 Sternen wird die Camping-Allzweckwaffe hervorragend bewertet. Am meisten Lob vergeben die Käufer für die Helligkeit der Taschenlampe, die robuste Verarbeitung und den Wasserschutz.

Anzeige

„Wird künftig bei Wanderungen und Radtouren immer im Rucksack sein. Zu dem Preis absolut zu empfehlen“, schreibt ein begeisterter Käufer.

Multifunktionswerkzeug fürs Camping, 7 Funktionen in einem Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.02.2024 16:51 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.