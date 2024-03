Amazon überholt Disney+ und Netflix: Jeder will jetzt diesen Prime-Film sehen

Dune, Poor Things und selbst Oppenheimer müssen sich geschlagen geben. Amazons Prime-Video-Newcomer dominiert die deutschen Streaming-Charts. Road House hat es geschafft, sich aus dem Stand heraus an die Spitze zu setzen.

Amazons Road House ist ein Streaming-Hit

Seit dem 21. März 2024 ist Road House nun auf Amazon Prime Video verfügbar – und der Actionfilm mit Jake Gyllenhaal scheint den Nerv der Zuschauer vollends getroffen zu haben. Denn wer einen Blick in die deutschen Streaming-Charts von JustWatch wirft, wird feststellen, dass es Amazon mit seinem Newcomer geschafft hat, selbst Oscar-prämierte Filme wie Poor Things oder Oppenheimer vom Thron zu vertreiben. Road House macht es sich auf dem ersten Platz bequem.

Im Film übernimmt Jake Gyllenhaal die Rolle des UFC-Kämpfers Elwood Dalton, der seine Karriere an den Nagel gehängt hat und jetzt mit Kämpfen in der Underground-Szene seinen Unterhalt verdient. Bei einem der Kämpfe läuft ihm eine junge Dame über den Weg, die auf der Suche nach einem neuen Türsteher für ihr Road House in Florida ist. Dalton nimmt das Angebot an, ohne zu ahnen, was auf ihn zukommt.

Erste Szenen aus Road House gibt’s im offiziellen Trailer zu sehen:

Road House - Trailer Englisch

Für wen lohnt sich Road House?

Mit einer Amazon-Bewertung von 4,1 von 5 möglichen Sternen und einer IMDb-Wertung von 6,2 ist Road House zwar kein Meisterwerk, dürfte jedoch alle Action-Fans in den knapp zwei Stunden gut unterhalten. Wer sich also am Wochenende mit seinen Freunden zusammensetzen, ein paar Bier trinken und einen Film schauen möchte, ist mit Road House gut beraten.

Wer hingegen auch Zugriff auf WOW oder Disney+ hat, kann sich inzwischen auch an den beiden Stars der letzten Oscar-Nacht erfreuen. Oppenheimer ist im Stream bei WOW verfügbar, Poor Things hingegen konnte sich Disney+ unter den Nagel reißen. Wie lange sich Road House auf seinem ersten Platz behaupten kann, bleibt abzuwarten. Wir gehen jedoch davon aus, dass Amazon die Krone bald wieder abgeben muss.

Auf der Suche nach Oscar-reifer Unterhaltung auf Netflix? Wir verraten euch, wo ihr die von der Academy prämierten Filme findet:

