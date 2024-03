Prime-Mitglieder in großer Aufregung: Amazon beglückt Abonnenten am 3. Mai

Endlich geht es nun weiter, denn wie Amazon mittlereweile verrät, können sich Prime-Abonnentinnen und -Abonnenten bereits am 3. Mai auf die Fortsetzung eines tollen Überraschungserfolges freuen. Nunmehr bereits zum dritten Mal wird dann Jeremy Clarkson wieder die Gummistiefel anziehen und den Traktor auf dem Hof in Stellung bringen.

Als „Clarkson’s Farm“ im Sommer 2021 das erste Mal ausgestrahlt wurde, mutierte die Dokumentationsserie zum Überraschungshit auf Amazon Prime Video. Wer hätte gedacht, dass Leute tatsächlich sehen wollen, wie aus dem bekannten Top-Gear- und Grand-Tour-Moderator Jeremy Clarkson ein richtiger Bauer wird.

Amazon Prime Video: Staffel 3 von „Clarkson’s Farm“ ab dem 3. Mai

Die zweite Staffel erschien dann im Februar letzten Jahres. Weiter geht es ab Freitag, den 3. Mai, wie Amazon verrät (Quelle: Amazon). Wer ein Prime-Abo hat, zahlt für die neuen Folgen natürlich nichts extra und kann die Abenteuer von Clarkson und seiner Mannschaft direkt mitverfolgen.

Alle beliebten Charakter kehren wieder zurück – Jeremy, Lisa, Kaleb, Gerald und der fröhliche Charlie sind mit dabei. Doch die Farm „Diddly Squat“ steht vor enormen Herausforderungen. So fällt die Ernte aufgrund des heißen Wetters aus und die Inflation macht sich bemerkbar, denn die Versorgungskosten steigen. Doch damit nicht genug: Die Träume für das geliebte Restaurant zerplatzen und der Hofladen der Farm steht vor der Schließung. Kann es noch schlimmer kommen?

Was es in Staffel 2 zu sehen gab:

Clarkson's Farm: Trailer zur 2. Staffel auf Amazon Prime Video

Erleben werden wir es ab dem 3. Mai 2024. Übrigens: Mit einem baldigen und plötzlichen Ende müssen wir wohl nicht rechnen, denn bereits jetzt befindet sich Staffel 4 in Planung. Der Erfolgshit dürfte also auch in Zukunft fortgesetzt werden.

Traumbewertungen bei IMDb und Rotten Tomatoes

Wer „Clarkson’s Farm“ bisher noch nicht kennt, der kann in der Zwischenzeit die 16 bisher erschienenen Episoden in zwei Staffeln nachholen (bei Amazon Prime Video ansehen). Eine IMDb-Bewertung von 9,0 Punkten ist für ein solches Format eine mehr als nur herausragende Leistung – und noch unglaublicher das Votum von perfekten 100 Prozent bei Rotten Tomatoes. Ein Wert, den sowohl die erste und auch die zweite Staffel für sich beanspruchen kann.

Entsprechend hoch liegen die Erwartungen für Staffel 3. Vermutlich dürfte aber auch der dritte Teil der Doku erneut Kritiker und Zuschauer weltweit überzeugen. Prime-Mitglieder sind in jedem Fall schon jetzt in heller Aufregung.