DHL braucht länger: Das steckt hinter aktuellen Verzögerungen

DHL warnt: Wer aktuell auf eins oder mehrere Pakete wartet, braucht mehr Geduld als üblich. Das Timing ist dabei denkbar unglücklich – aber auch kein Zufall.

DHL informiert über längere Laufzeiten bei Paketen

Die Shopping-Saison ist in vollem Gange, ein Deal nach dem anderen läuft im Rahmen des Black Friday heiß. Das alljährliche Schnäppchenrennen ist längst kein Geheimnis mehr und sorgt auch bei den Paketdiensten in Deutschland für eine enorm hohe Auslastung – das Weihnachtsgeschäft ist bei DHL und Co. schon voll im Gange.

Das kriegen die Kunden zu spüren, wenn Pakete länger brauchen, um bei euch zuhause oder an einer Packstation eurer Wahl anzukommen. Genau das ist gerade der Fall, wie DHL selbst über die App Post & DHL informiert. Dort heißt es: „Aufgrund der aktuell hohen Paketmenge kann es in einigen Fällen zu Verzögerungen bei der Auslieferung Ihrer Sendungen kommen. Wir bitten in diesen Fällen um Ihre Geduld.“

Bei DHL kann es aktuell länger dauern. (© GIGA)

DHL sorgt damit zumindest im Rahmen des möglichen für Klarheit: Weil im Zuge von Black Week, Black Friday und Cyber Monday viele Menschen online bestellen, steigt das Paketvolumen deutlich an. Wirklich abflachen dürfte es erst wieder, wenn das Weihnachtsgeschäft mit weiteren Online-Bestellungen sowie untereinander verschickter Geschenke und Grüße vorbei ist.

Darauf bereiten sich Post und DHL jedes Jahr mit vielen zusätzlichen Auslieferern vor. Die Mitteilung per App beweist: Auch mit dieser Unterstützung bleibt es eine Herausforderung, die Paketmengen zu bewältigen.

Amazon macht’s vor: Warten und dabei sparen

Wenn ihr eure neuen Produkte nicht so schnell wie irgendwie möglich haben müsst, hat Amazon eine geniale Idee eingeführt. Wenn ihr die Versandoption „GRATIS Versand ohne Eile“ auswählt, verzichtet ihr auf schnellstmögliche Zustellung. Dafür kriegt ihr bei vielen Produkten 1 Prozent zusätzlichen Rabatt – nicht die Welt, aber wenn es nicht drauf ankommt, kann man das schon mitnehmen.

Ob sich das Angebot nur auf von Amazon selbst ausgelieferte Produkte bezieht ist nicht klar. So oder so kann dieser Schritt die Situation etwas beruhigen und so auch bei DHL die Lieferungen etwas entzerren. Dann bekommt ihr sicher schon bald auch wieder verlässliche Informationen über die Sendungsverfolgung.

Ihr wollt sichergehen, dass DHL-Boten bei euch klingeln? So sorgt ihr dafür:

