Amazon haut Profi-Akkuschrauber günstig raus (Bosch Blau!)

Der Bosch GO ist ein Bestseller unter den Akkuschraubendrehern. Aktuell ist das nützliche Werkzeug bei Amazon besonders günstig – aber nur für kurze Zeit!

Bosch GO Set im Angebot bei Amazon

Ein echtes Schnäppchen für Heimwerker präsentiert aktuell Amazon: Der Bosch GO ist während der Black-Friday-Woche zum verlockenden Preis von 50,99 Euro verfügbar (bei Amazon anschauen).

Das umfangreiche Set beinhaltet neben dem kompakt konstruierten Akkuschrauber auch ein vielseitiges 25-teiliges Bit-Sortiment, ein USB-Ladekabel sowie die handliche L-BOXX Mini für sicheren Transport und Aufbewahrung. Im regulären Verkauf liegt der Preis für dieses hochwertige Bosch-GO-Set bei etwa 68 Euro.

Was macht den Akkuschrauber Bosch GO so beliebt?

Im professionellen Handwerk sieht man die grünen Bosch-Werkzeuge eher selten: Die Profis bevorzugen in der Regel die Modelle der blauen Serie, die als Premium-Werkzeuge für den gewerblichen Einsatz bekannt sind. Anders als die grüne Serie, die hauptsächlich für den moderaten Hobbyeinsatz konzipiert wurde, ist diese für härteste professionelle Anforderungen ausgelegt.

Der Bosch GO ist besonders kompakt und eignet sich auch für schwer zugängliche Stellen wie PC-Innenräume (© Hersteller)

Bosch GO Professional jetzt ab 50,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.11.2024 10:57 Uhr

Der Bosch GO Professional eignet sich nach Herstellerangaben optimal für vielfältige Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff sowie für präzise Arbeiten in filigranen Anwendungsbereichen wie Motherboards oder Schaltschränken. Alle Details sind im Herstellervideo zu sehen:

Die Bewertungen auf Amazon sprechen für sich: Über 6.000 Kundenstimmen wurden zum Bosch GO abgegeben, mit einer beeindruckenden Durchschnittsnote von 4,5 von 5 Sternen. Amazon verzeichnet „500+ Verkäufe im letzten Monat". Der kompakte Akkuschrauber besticht durch seine Hosentaschengröße und erreicht auch schwer zugängliche Stellen problemlos. „Egal, ob es sich um Holz, Metall oder Kunststoff handelt, dieser Akkuschrauber erledigt die Arbeit schnell und präzise. Selbst bei anspruchsvollen Aufgaben bleibt die Leistung konstant und zuverlässig", schreibt ein zufriedener Kunde und vergibt die Bestnote. „Meine größte Werkzeug-Überraschung dieses Jahr!", so eine andere Kundenstimme, ebenfalls mit 5 Sternen.