Weihnachten 2024 bei DHL: Wenn ihr diesen Tag verpasst, haben eure Pakete keine Chance

Die Uhr tickt: DHL und Deutsche Post setzen klare Fristen für die Weihnachtspost und Paketsendungen zur festlichen Jahreszeit. Wer seine Geschenke rechtzeitig unter dem Baum haben will, darf den 20. Dezember nicht verpassen.

Deadline bei DHL: Für Weihnachtsgeschenke gilt der 20. Dezember

Weihnachten nähert sich mit großen Schritten und damit auch der Stress, alle Geschenke rechtzeitig zu verschicken. DHL und die Deutsche Post bereiten sich auf den Ansturm vor, der eigentlich schon jetzt beginnt. Denn die Shopping-Jahreszeit beginnt: Mit Singles Day, Black Weeks, Black Friday und dem Cyber Monday nähern sich wichtige Schnäppchen-Termine, mit denen der vorweihnachtliche Geschenkemarathon in die heiße Phase startet.

An Spitzentagen rechnet die DHL Group ab Anfang Dezember mit über 11 Millionen Paketsendungen pro Tag in Deutschland. Zum Vergleich: An durchschnittlichen Tagen sind es im restlichen Jahr sonst etwa 6,3 Millionen Pakete (Quelle: DHL).

Damit eure Geschenke pünktlich ankommen, solltet ihr die Fristen einhalten und einen Tag auf keinen Fall versäumen: Bis zum 20. Dezember müssen private Versender ihre Pakete abgeben, damit sie per DHL rechtzeitig zu Weihnachten geliefert werden können. Briefe und Postkarten hingegen haben einen Tag länger Zeit, also bis zum 21. Dezember. Das gilt für Sendungen innerhalb Deutschlands.

Wer ganz sicher gehen will, sollte es aber nicht auf den letztmöglichen Tag ankommen lassen, sondern Pakete besser schon früher aufgeben. Das funktioniert ganz klassisch den über 37.000 Filialen, einem DHL-Paketshop sowie die beliebten Packstationen und Poststationen. Wenn ihr euer Paket bereits fertig frankiert habt, könnt ihr es übrigens auch direkt einem DHL-Boten mitgeben.

DHL stockt auf: Das Weihnachtsgeschäft kann kommen

Wer internationale Pakete verschickt, sollte deutlich früher starten: Für deutsche Nachbarländer gilt der 14. Dezember, innerhalb Europas der 10. Internationale Pakete schaffen es mit Premium-Service noch bis zum 3. Dezember in der Regel rechtzeitig. Wer den Premium-Aufschlag vermeiden will, muss sich beeilen: Hier gilt bereits der 26. November bei DHL als Stichtag.

Internationale Postsendungen müssen bis zum 6. Dezember aufgegeben werden. Innerhalb Europas gilt der 13. Dezember als letztmöglicher Einwurftag.

Um vor allem die extremen Paketmengen auch in diesem Jahr wieder zu bewältigen, bereitet sich DHL schon jetzt vor. Rund 10.000 zusätzliche Aushilfskräfte sollen in den Logistikzentren und bei der Auslieferung unterstützen.

Ihr wollt sichergehen, dass der DHL-Bote immer bei euch klingelt? So geht’s:

