DHL-WhatsApp-Nachricht von 017688800103 – ist das Betrug?

Ihr habt plötzlich eine WhatsApp-Nachricht von DHL Express bekommen und fragt euch, ob das eine neue Betrugsmasche ist. Könnt ihr der Sache trauen und auf die Links in den Nachrichten tippen? In verschiedenen Foren wird die Nummer 017688800103 als Fake eingeschätzt. Was soll man tun?

Im Fall dieser WhatsApp-Nachrichten von DHL Express können wir Entwarnung geben. Auch wenn sich zahlreiche Internet-Nutzer darüber beschweren, könnt ihr diesen Nachrichten von 017688800103 trauen. Am einfachsten lässt sich das für euch kontrollieren, indem ihr überlegt, ob ihr vom genannten Absender etwas erwartet. Diese Nachrichten bekommt ihr nur, wenn ihr eure Handynummer in eurem DHL-Express-Konto angegeben und Benachrichtigung über SMS gewählt habt.

Nummer 017688800103: WhatsApp-Nachrichten von DHL Express prüfen

Die Nachrichten sehen so aus:

© Bildquelle: Screenshot GIGA

Ganz oben seht ihr ein gültiges Logo sowie den Absendernamen DHL Express.

Das Konto ist als Unternehmenskonto bestätigt hat einen offiziellen „blauen Haken“.

Die Nachricht selbst enthält alle relevanten Informationen, die ihr selbst auch haben solltet. Dazu gehören die Sendungsnummer und der Absender der Sendung.

Der Link geht nicht zu einer gefälschten Seite, sondern zur gültigen Domain del.dhl.com/DE/.

Eine vollständige Kontakt-Info ist in dem Konto hinterlegt. So sieht sie aus:

Richtig verhalten bei Fälschungen

DHL fasst in seinen Sicherheitshinweisen einige Punkte zusammen, an denen ihr eine gefälschte SMS- oder WhatsApp-Nachricht erkennen könnt. Dazu zählen unter anderem:

Der Absender-Account ist nicht „bestätigt“ (blauer Haken bei WhatsApp).

Es gibt auch kein Logo oder eine vollständige Kontakt-Information.

Das Konto versucht, euch in eine Kommunikation zu ziehen.

Links gehen nicht zu dhl.com, sondern etwa zum URL-Kürzungsdienst bit.ly.

Die Absender-Telefonnummer kommt nicht aus Deutschland, sondern hat eine ausländische Vorwahl.

Man versucht, euch etwas anzubieten, wie etwa Kreditkarten.

Ihr solltet solche Nachrichten sofort bei WhatsApp melden und die angezeigte Telefonnummer des Absenders sowie einen Screenshot der Nachricht an phishing-dpdhl@deutschepost.de schicken. DHL weist selbst darauf hin, dass sie euch in solchen Nachrichten niemals nach persönlichen Daten fragen oder Geldzahlungen verlangen.

