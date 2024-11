Anruf von 051171109027: Was steckt wirklich hinter der Nummer?

Im Internet gibt es schon seit geraumer Zeit Beschwerden über die Nummer 051171109027 und verschiedene Durchwahlen der Hannoveraner Anrufer. Vor allem wird häufig bezweifelt, dass es sich – wie am Telefon behauptet – tatsächlich um die Telekom handelt. Was steckt also dahinter und was könnt ihr dagegen tun?

Anzeige

Wenn euch Telefonnummern wie die 051171109027 oder 051171109020 anrufen, seid ihr teilweise selbst schuld daran. Ihr habt es nämlich in der Hand, ob diese Leute euch anrufen dürfen oder nicht. Und im Notfall gibt es natürlich auch immer noch die Option, all diese Nummern zu blockieren.

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren Abonniere uns

auf YouTube

Steckt hinter der 051171109027 tatsächlich die Telekom?

Auf den üblichen Beschwerdeseiten wie „tellows“ oder „Clever Dialer“ beschweren sich die Angerufenen hauptsächlich über aggressives Verkaufsverhalten der Anrufer. Oft erscheint es, als würde man in einen neuen Vertrag gedrängt.

Die Telefonnummer ist aber „echt“ und wird von der Telekom für Werbezwecke oder zur Kundenrückgewinnung genutzt.

Einige Personen haben sich darüber gewundert, dass sie von einer ihnen unbekannten Nummer angerufen wurden, obwohl nur wenige Personen ihre Telefonnummer kennen. Doch natürlich kennt der eigene Telefonanbieter die Nummer.

Angeblich behaupten die Anrufer, euch die Angebote nicht per E-Mail zusenden zu dürfen. Das kann durchaus stimmen und ist – wie diese Anrufe – davon abhängig, ob ihr dieser Art der Kontaktaufnahme zugestimmt habt.

Anzeige

Werbeanrufe der Telekom blockieren

Die Telekom hält sich bei der „werblichen Kontaktaufnahme“ an eure Wünsche und Vorgaben. In der Regel müsst ihr bei Vertragsabschluss angeben, ob und wie euch der Provider zur Beratung und Werbung kontaktieren darf. Diese Einstellung könnt ihr jederzeit selbst ändern.

Anzeige

So entzieht ihr der Telekom die Werbeerlaubnis:

Öffnet im Browser das Kundencenter der Telekom und meldet euch mit euren Zugangsdaten dort an.

Scrollt auf der Seite nach ganz unten und klickt auf den Link InfoService einrichten.

Auf der Folgeseite „Mein InfoService“ seht ihr eure Rufnummer und rechts daneben das Symbol eines Stiftes. Wenn ihr daraufklickt, könnt ihr die Einstellungen ändern.

Wenn ihr bei der generellen Zustimmung nun den Haken entfernt und auf „absenden“ klickt, darf euch die Telekom überhaupt nicht mehr aus Werbegründen kontaktieren. Falls ihr die Zustimmung aktiv lasst, könnt ihr darunter festlegen, auf welche Weise man euch kontaktieren darf.

Eine andere Möglichkeit des Widerrufs ist die schriftliche Kontaktaufnahme. Das kann entweder per E-Mail an widerruf@telekom.de geschehen, oder als Brief an die Adresse

Telekom Deutschland GmbH

Landgrabenweg 151

53227 Bonn

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.