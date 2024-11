Anruf von 015739788086 – miese Kostenfalle

Die Handynummer 015739788086 belästigt seit einigen Tagen mehrmals am Tag potenzielle Opfer. Wer den Anruf annimmt und den Anweisungen folgt, kann schnell in eine Kostenfalle geraten. Wir erklären euch, worum es geht und warum ihr die Nummer sofort blockieren solltet.

Frau in weißem Oberteil und rosa Hose sitzt auf einem weißen Sofa und blickt verärgert auf ihr Smartphone. Sie hält das Telefon in einer Hand und gestikuliert frustriert mit der anderen. Der Hintergrund ist mit einem bunten Farbverlauf in Rot und Violett sowie einem grafischen Punktmuster gestaltet.

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren

auf YouTube

Nummer 015739788086 – was wollen die Gauner?

Sehr oft handelt es sich nur um Ping-Anrufe, mit denen ein Wählcomputer testet, ob die Nummer überhaupt existiert.

Die Anrufe erfolgen immer wieder, über den ganzen Tag verteilt – auch abends.

Wenn ein Kontakt zustande kommt, hört ihr eine Bandansage.

Die Kriminellen versuchen es mit der inzwischen bekannten Masche, dass ihr zuviel für die Krankenkasse bezahlt und die Taste „1“ drücken sollt, wenn ihr sparen wollt.

Erst danach werdet ihr an einen menschlichen Ansprechpartner vermittelt, der euch dann weitere Lügengeschichten erzählt und euch im Anschluss – als „Bonus“ – eine Zusatzversicherung anbietet. Die ist natürlich nicht kostenlos, weshalb sie auch versuchen, an eure Kontodaten zu kommen.

Diese Art der Kundenwerbung nennt man auch Cold Call. Auch wenn die Anrufer so tun, als würde schon eine Geschäftsbeziehung existieren, handelt es sich um einen unaufgeforderten Werbeanruf. Ihr könnt euch zwar theoretisch bei der Bundesnetzagentur beschweren, aber das würde höchstens zu einer Sperre der Telefonnummer führen – irgendwann nächstes Jahr.

So blockiert ihr die Nummer 015739788086

Nachdem Anruf könnt ihr diese Telefonnummer bei Android und iPhone einfach sperren.

Haben Sie euch zuhause angerufen, lässt sich die Nummer im Telekom-Festnetz blockieren, indem ihr das „Telefoniecenter“ online aufruft und sie dann auf die schwarze Liste setzt.

Ähnlich einfach könnt ihr Anrufe in der Fritzbox blockieren. In den Router-Einstellungen findet ihr eine Sperrliste, auf die ihr solche Nummern setzen könnt, um sie automatisch abzuweisen.

