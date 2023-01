Edeka hat einen neuen Einkaufswagen mit smarten Funktionen vorgestellt. Neben einem 10-Zoll-Touchscreen steht auch ein Warenscanner zur Verfügung. Für Kunden sollen sich gleich mehrere Vorteile ergeben. Derzeit wird der High-Tech-Einkaufswagen in ersten Regionen getestet.

Edeka führt smarten Einkaufswagen ein

Mit dem Smart Shopper testet Edeka aktuell einen neuen Einkaufswagen. Dieser ist mit einem berührungsempfindlichen 10-Zoll-Display ausgestattet, das mit einem herausnehmbaren Warenscanner arbeitet. Kunden scannen damit die gewünschten Artikel und legen sie dann in den Wagen. Auch eine manuelle Eingabe ist möglich, da beispielsweise Backwaren nicht gescannt werden können. Auf dem Display sieht der Kunde eine Zusammenfassung seines Einkaufs und den zu zahlenden Betrag.

Am Ende des Einkaufs wird der Warenkorb zur Kasse gebracht, wo noch ein Barcode gescannt werden muss. Der Bezahlvorgang läuft dann wie gewohnt an einer herkömmlichen oder einer Selbstbedienungskasse ab. Waren müssen nicht auf das Band gelegt werden.

Sollten Kunden auf die Idee kommen, Artikel ohne vorheriges Scannen in den Smart Shopper zu legen, erkennt das System dies über eine integrierte Waage (Quelle: Edeka).

Edek testet den High-Tech-Einkaufswagen derzeit in mehreren Regionen, teilweise auch in Netto-Filialen. In den Edeka-Regionen Südwest, Nord, Rhein-Ruhr und Südbayern ist der Smart Shopper bereits einsatzbereit. Hergestellt werden die Einkaufswagen von den beiden Unternehmen Pentland Firth und KBST.

Edeka: Kunden nehmen Smart Shopper an

In den Testregionen sind Kunden anscheinend nicht abgeneigt, den neuen Einkaufswagen zu nutzen. In einem Markt in der Stadt Minden soll er bereits nach kurzer Zeit 30 Prozent des Gesamtumsatzes ausgemacht haben. Vor allem Kunden, die größere Einkäufe tätigen, nutzen das Self-Scanning-Modell häufiger.

