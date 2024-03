Zu spät fürs iPhone 16: Genialer Einfall fürs übernächste Apple-Handy

Die Gerüchteküche ist sich einig: Der im iPhone 15 Pro (Max) erstmals verbaute Action Button findet seinen Weg in diesem Jahr auf alle vier Modelle des iPhone 16. Doch was wäre, wenn Apple bereits 2025 eine weitere spannende Idee der Eingabe in der Hinterhand hätte?

Der Action Button, hierzulande bezeichnet Apple ihn folgerichtig als „Aktionstaste“, kann wunschweise mit diversen Funktionen belegt werden. In der Grundeinstellung übernimmt er die Funktionsweise der vorherige Stummtaste und kann darüber hinaus aber auch die Fokus-Einstellung steuern, die Kamera-App öffnen, die Taschenlampe aktivieren und vieles mehr.

Ziemlich praktisch und nützlich. Verständlich, dass Apple den multifunktionalen Action Button beim künftigen iPhone 16 sämtlichen neuen Modellen spendieren möchte, nicht nur den Pro-Varianten wie beim iPhone 15.

iPhone 2025 mit „Digital Crown“?

Hingegen erhalten bleiben uns auch in diesem Jahr noch immer die traditionellen Lautstärketasten, deren Funktionsweise hat sich seit dem ersten iPhone vor 17 Jahren nicht geändert. Doch dies muss nicht so bleiben, wie ein visualisierter Vorschlag eines türkischen Produktdesigners zeigt. Der würde nämlich gerne die „Digital Crown“ der Apple Watch früher oder später auch im iPhone sehen (Quelle: Behance).

Warum ist Apple noch nicht selbst darauf gekommen? (Bildquelle: Ameer Omidvar, Behance)

Dies sieht nicht nur schick aus, sondern bietet auch einige Vorteile. So könnte die Lautstärke des iPhones wesentlich präziser und intuitiver gewählt werden, würde die Krone doch als „echter“ Lautstärkeregler fungieren, so wie früher bei einem Radio oder auch heute noch bei hochwertigen Hi-Fi-Geräten.

Lautstärke, Helligkeit … und vieles mehr. (Bildquelle: Ameer Omidvar, Behance)

Lautstärkeregelung wird multifunktional

Diese „Digital Crown“ könnte aber noch mehr auf diese Art steuern, beispielsweise die Helligkeit des Bildschirms. Dies sind nur einige wenige Ideen, ähnlich wie der Action Button dürfte der neue Drehknopf viele unterschiedliche Funktionen übernehmen, die von den Nutzerinnen und Nutzern gewählt werden könnten.

Ganz neu ist die Idee nicht, wie dieses sehenswerte Konzept beweist:

Für das iPhone 16 kommt dieser geniale Einfall allerdings zu spät, dessen Design ist quasi schon in trocknen Tüchern. Aber wer weiß, für die übernächste Generation des iPhone im kommenden Jahr könnte Apple sich von dieser Idee gerne noch inspirieren lassen.