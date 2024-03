Keine 12 Euro: Designer-Schnäppchen bei Amazon für iPhone-Nutzer

Gutes Design muss teuer sein. Glaubt so mancher iPhone-Nutzer und zahlt bereitwillig an Apple die aufgerufenen Preise. Doch es geht auch anders, wie der zu MagSafe kompatible Ladepuck von Braun beweist. Der kostet doch tatsächlich weniger als 12 Euro – unser Fundstück bei Amazon.

Wir erinnern mal kurz: Der offizielle MagSafe-Ladepuck fürs iPhone 12, 13, 14 und 15 will im Apple Store mit knapp 50 Euro bezahlt sein. Selbst bei Amazon kostet das gute Stück aktuell über 40 Euro (bei Amazon ansehen). Da schaut man sich als iPhone-Nutzer auch schon mal nach Alternativen um.

MagSafe-Ladegerät von Braun: Design-Knaller für iPhone-Liebhaber

Eine solche findet ihr gerade bei Amazon für sehr günstige 11,99 Euro. Noch unglaublicher: Zu diesem Schnäppchenkurs gibt es ein hochwertig gestaltetes Gerät der bekannten Firma Braun (bei Amazon ansehen).

MagSafe-Ladepad von Braun

Zwar wurde dieser Ladepuck nicht mehr von Dieter Rams höchstpersönlich gestaltet, hält sich aber dennoch sichtlich an dessen Vorgaben für gutes Produktdesign. Vereinfacht lässt sich dies mit „weniger ist mehr“ übersetzen. Ein Credo von dem sich auch Apples ehemaliger Chef-Designer Jony Ive stets inspirieren ließ. Für ihn waren die Designklassiker von Braun und Rams deshalb ein Vorbild für die eigenen Werke bei Apple.

Schick, edel aber gar nicht teuer. (Bildquelle: Amazon, Braun)

Form und Gestalt des MagSafe-Ladegeräts von Braun lassen keine Fragen offen. Schick und reduziert kommt die Basis aus einem silbernen Aluminiumgehäuse daher. Passt so ideal zu jedem iPhone. Im Lieferumfang befindet sich ein farblich abgestimmtes USB-C-Kabel mit Textilummantelung. Was fehlt, ist allerdings das eigentliche Netzteil.

Aufgepasst: Netzteil nicht im Paket

Solltet ihr noch keins mit USB-C-Buchse besitzen, empfehlen wir an dieser Stelle beispielsweise das Nano-Ladegerät von Anker. Liefert 20 Watt, gibt es in verschiedenen Farben und ist immer wieder mal reduziert. Aktuell könnt ihr zum Beispiel 20 Prozent mit einem Coupon beim Preis von 14,99 Euro sparen. Einfach den Coupon am Produkt aktivieren und direkt sparen (bei Amazon ansehen).

Übrigens: Das MagSafe-Ladegerät von Braun existiert alternativ auch ohne magnetische Arretierung, allein mit Qi-Zertifizierung. Kostet dann ebenfalls nur 11,99 Euro und ist so auch für ältere iPhones ohne MagSafe geeignet (bei Amazon ansehen).

Qi-Ladepad von Braun

