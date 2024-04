WhatsApp macht Ernst: Ihr sollt den Messenger nie wieder verlassen

WhatsApp wagt den nächsten Schritt und arbeitet an einer neuen Funktion, die das Entdecken ähnlicher Kanäle ermöglicht. Die neueste Beta-Version der App gibt bereits einen Vorgeschmack auf das, was Nutzer in naher Zukunft erwarten können. Sie sollen den Messenger am besten nie wieder verlassen.

WhatsApp: Ähnliche Kanäle finden

WhatsApp arbeitet derzeit an einer Neuerung, die Nutzer noch stärker an den Messenger binden soll. Im Kern geht es dabei um eine Funktion, die es ermöglicht, WhatsApp-Kanäle zu finden, die den bereits abonnierten ähnlich sind. In der Beta-Version 2.24.8.7 für Android zeichnen sich bereits die Konturen dieser Funktion ab, die das Stöbern in der App zu einem noch persönlicheren Erlebnis machen soll.

Im Mittelpunkt der neuen Funktion steht die Idee, dass Nutzer auf einfache Weise Kanäle entdecken können, die ihren Interessen entsprechen – basierend auf den Kanälen, die sie bereits verfolgen. Dadurch sollen Nutzer auf interessante neue Inhalte aufmerksam gemacht werden, die ihnen sonst vielleicht entgangen wären. Gleichzeitig soll dadurch wohl die Verweildauer in der App erhöht werden. Derzeit befindet sich die Funktion noch in der Entwicklungsphase und ist noch nicht freigeschaltet.

In der Beta-Version erhalten Nutzer nicht nur auf den Infoseiten der Kanäle Vorschläge, sondern auch in anderen Bereichen der App. Wann immer der Messenger der Meinung ist, dass ein ähnlicher Kanal passen könnte, wird der Nutzer darauf hingewiesen. Wo genau die Vorschläge in Zukunft auftauchen werden, lässt sich aus der Beta-Version noch nicht ableiten (Quelle: WABetaInfo).

WhatsApp: Win-Win-Situation für Nutzer und Kanalbetreiber?

Die Empfehlung ähnlicher Kanäle könnte nicht nur für die Nutzer von Vorteil sein, sondern auch für die Betreiber der Kanäle. Durch die Empfehlungen könnten thematisch ähnliche Kanäle einer breiteren Nutzerbasis zugänglich gemacht werden.

