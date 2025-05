WhatsApp: Hintergrund bei Videoanruf ändern

Mit WhatsApp kann man auch telefonieren. Bei Videoanrufen sieht der Gesprächspartner euer Gesicht und alles, was hinter euch geschieht. Falls die Umgebung hinter euch nicht so schön ist oder ihr ihn aus anderen Gründen nicht zeigen wollt, könnt ihr den Hintergrund für den Anruf ändern.

Neuen Hintergrund für Videoanrufe in WhatsApp einstellen

Die Design-Option für Telefonate wurde erst mit einem Update im Jahr 2024 eingeführt. Sicherheitshalber solltet ihr also WhatsApp aktualisieren, um sicherzustellen, dass die Funktion bei euch aktiv ist. So ändert ihr den Hintergrund:

Die Einstellung findet man direkt während eines Videoanrufs. Startet also zunächst das Telefonat. Im Anruffenster tippt ihr oben rechts auf das Effekt-Symbol oder auf euer Vorschaubild. Es erscheint ein neues Menü. Hier findet ihr mehrere Optionen, die vom Smartphone abhängig sind. So könnt ihr zum Beispiel den Hintergrund weichzeichnen. Dann wird alles hinter euch verschwommen dargestellt. Daneben könnt ihr einen virtuellen Hintergrund auswählen. Dadurch wird ein bestimmter Effekt hinter euch angezeigt. Mit dieser Option könnt ihr euch zum Beispiel in ein virtuelles Büro, in einen Wald oder an den Strand setzen lassen. Ihr könnt aber auch ein eigenes Bild vom Smartphone-Speicher als Hintergrund einstellen.

Video-Anruf in WhatsApp: Hintergrund bei Samsung ändern

Bei Samsung-Smartphones könnt ihr die entsprechende Einstellung auch außerhalb von WhatsApp vornehmen. Mit One UI 3.1 hat der Hersteller die „Videoanrufeffekte“ in den Android-Einstellungen eingeführt. Damit könnt ihr den Hintergrund in Video-Calls ebenfalls verschwommen darstellen oder eigene Bilder einstellen. Das geht so:

Steuert die Einstellungen eures Samsung-Smartphones an. In der Suchleiste gebt ihr „Videoanrufeffekte“ ein. Dann könnt ihr in das Menü wechseln. Aktiviert die Effekte. Darunter könnt ihr verschiedene Einstellungen vornehmen. So richtet ihr zum Beispiel eine Farbe ein, während der Hintergrund unscharf dargestellt wird. Darunter könnt ihr auch ein eigenes Hintergrundbild wählen. Abschließend wählt ihr die Apps mit Video-Anruffunktion aus, für die die Einstellung übernommen werden kann. So richtet ihr den neuen Hintergrund nicht nur für WhatsApp, sondern auch für Telegram und Co. ein. Einmal eingerichtet, müsst ihr die Funktion noch in WhatsApp aktivieren. Dazu tippt ihr während eines Video-Telefonats auf das Effektsymbol rechts oben.

