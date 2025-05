Skype: Guthaben auszahlen lassen – geht das noch?

Vor einigen Jahren hätte es noch kaum einer gedacht, aber nun wurde Skype abgeschaltet. Viele Nutzer haben früher Guthaben auf ihr Konto geladen. Wie kann man das noch vorhandene Skype-Guthaben auszahlen lassen?

Skype: Guthaben auszahlen lassen – gar nicht so einfach

Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass Restbeträge zur Abschaltung des Dienstes einfach zurückerstattet werden. Das ist aber nicht der Fall. Microsoft bietet keine Möglichkeit, aufgeladenes Guthaben auszuzahlen. Auf der Support-Seite erwähnt Microsoft zwar einige Möglichkeiten zur Auszahlung, das soll aber bei Nutzern bislang nicht funktioniert haben (Quelle: Teltarif). Unter diesen Voraussetzungen soll eine Auszahlung demnach möglich sein:

Ein Abonnement wurde nicht genutzt.

Es gab technische Probleme und die kostenpflichtigen Skype-Funktionen konnten nicht genutzt werden.

Der Account wurde gehackt.

Es gab irrtümliche Abbuchungen.

Daneben verweist Microsoft aber darauf, dass „Beträge, deren Abbuchung mehr als 90 Tage zurückliegt“, nicht zurückerstattet werden können. Unter diesem Link kann man die Betreiber kontaktieren und eine Auszahlung anfordern: Hier geht es weiter.

Microsoft zahlt Skype-Guthaben nicht zurück?

Das Geld auf dem Skype-Konto wurde in jüngerer Vergangenheit kaum noch benötigt. Viele Nutzer dürften also nicht betroffen sein. Das Guthaben wurde benötigt, um über Skype mit normalen Festnetz- und Handynummern zu telefonieren. Bis zur endgültigen Abschaltung des Dienstes soll man weiter auf die kostenpflichtigen Funktionen mit seinem Guthaben zugreifen können. Teltarif hat bereits die Verbraucherzentrale Bayern kontaktiert. Dort ist man der Ansicht, dass Skype ein „inter­perso­neller Tele­kommu­nika­tions­dienst“ ist und demnach auch hier die Regeln für die Auszahlung von Prepaid-Guthaben gelten.

Die Verbraucherschützer stellen ein Musterschreiben zur Verfügung: Zum Schreiben. Das Formular soll ausgefüllt und an Microsoft gesendet werden. Die Adresse lautet: Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München. Dabei solltet ihr euren Skype-Namen, die E-Mail-Adresse für das Skype-Konto sowie den Betrag, den ihr dort noch aufgeladen habt, nennen. Gebt zudem eure Bankverbindung an, damit euch das Guthaben im Erfolgsfall dorthin ausgezahlt werden kann. Eine Sicherheit liefert das Formular nicht. Bleibt die Rückerstattung aus, wird empfohlen, sich an die Verbraucherzentrale für weitere Schritte zu wenden. Eine entsprechende Stelle in eurer Nähe findet ihr hier.