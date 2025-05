Payback: Punkte fehlen oder wurden nicht gutgeschrieben – was tun?

Viele sammeln fleißig Payback-Punkte beim Einkaufen, Tanken oder Online-Shoppen und freuen sich auf Rabatte oder Prämien. Manchmal kommt es aber vor, dass plötzlich Punkte fehlen oder nicht gutgeschrieben wurden. In den meisten Fällen lässt sich das klären.

Warum fehlen Payback-Punkte?

Es gibt mehrere Gründe, warum Punkte nicht gutgeschrieben werden:

Technische Probleme an der Kasse: Manchmal wird die Payback-Karte nicht richtig erfasst. In vielen Geschäften kann man sie nachtragen lassen.

Vergessene Kartenvorlage: Punkte können nur gesammelt werden, wenn die Karte beim Einkauf vorgezeigt oder die Kundennummer online angegeben wurde.

Verspätete Gutschrift: Besonders bei Online-Käufen dauert es oft mehrere Tage bis Wochen, bis Punkte erscheinen. Bei den meisten Händlern muss zunächst die Rückgabefrist abgelaufen sein, damit die Punkte freigegeben werden.

Nicht-punktefähige Artikel: Für bestimmte Produkte gibt es keine Punkte. Dazu gehören Gutscheine, Tabakwaren oder Bücher.

Abgelaufene Coupons oder fehlerhafte Coupon-Aktivierung: Wenn Coupons nicht aktiviert wurden oder abgelaufen sind, werden keine Extra-Punkte verbucht.

Wenn Coupons nicht aktiviert wurden oder abgelaufen sind, werden keine Extra-Punkte verbucht. Fehlerhaftes Tracking bei Online-Buchungen: Bei Online-Bestellungen muss man viele Shops über die Webseite von Payback ansteuern. Das gilt etwa für Eventim. Möglicherweise ist beim Wechsel von Payback zum Anbieter etwas schiefgelaufen. Stellt sicher, dass Cookies im Browser aktiviert sind, damit eure Payback-Sitzung auf den Online-Shop korrekt übertragen wird.

Bei Online-Bestellungen solltet ihr weiterhin darauf achten, dass ihr nicht im „Inkognito“-Modus surft und kein VPN oder anderes Programm im Hintergrund die Internetverbindung stört. Der Browser sollte immer in der aktuellen Version laufen. Beim Navigieren durch den Online-Shop solltet ihr nicht die „Vor“- und „Zurück“-Buttons des Browsers nutzen, da es hierdurch auch zu Problemen kommen kann.

Payback-Punkte gestohlen?

Habt ihr plötzlich weniger Punkte auf eurem Payback-Konto, können auch Hacker dafür verantwortlich sein. Stellt sicher, dass ihr eure Karten- und Login-Daten immer sicher aufbewahrt und nicht auf unseriösen Seiten eintragt. Auch durch eine gestohlene oder verlorene Payback-Karte können Punkte von Fremden abgebucht werden. Stellt ihr fest, dass plötzlich Punkte fehlen, ohne dass ihr sie eingelöst habt, kontaktiert sofort den Payback-Support und ändert eure Login-Daten für den Payback-Account. Im Kundenkonto könnt ihr eine Ersatzkarte beantragen.

Nach einer Prüfung des Vorfalls bucht Payback die gestohlenen Punkte oft wieder zurück. Das gilt vor allem, wenn man zügig reagiert und der Diebstahl ordentlich nachgewiesen werden kann. Wichtig ist, dass ihr keine PIN, Kartennummer oder Login-Daten leichtfertig weitergebt.

Hinweis: Beachtet, dass Payback-Punkte nach einer bestimmten Zeit verfallen. Möglicherweise wurden sie also nicht gestohlen, sondern sie wurden zu lange nicht eingelöst. Vor dem Verlust wird man aber mehrfach von Payback darauf hingewiesen.

Was kann man tun, wenn Punkte fehlen?

Am besten werft ihr zuerst einen Blick in die Punkteübersicht in der Payback-App oder auf der Webseite. Manchmal erhält man die Punkte nur verspätet. Sollte auch nach einigen Tagen nichts erscheinen:

Kassenbon oder Bestellbestätigung bereithalten.

Über das Kontaktformular auf der Payback-Webseite oder direkt in der App unter „Hilfe & Kontakt“ eine Anfrage stellen: Zum Formular.

oder direkt in der App unter „Hilfe & Kontakt“ eine Anfrage stellen: Zum Formular. Alternativ die Payback-Hotline anrufen: 089 / 540 20 80 20.

In den meisten Fällen werden die Punkte nach einer Prüfung nachgebucht. Payback empfiehlt, Reklamationen innerhalb von 4 Wochen nach dem Einkauf zu melden.

