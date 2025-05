Klarna: Rechnung bezahlen ohne Anmeldung – geht das?

Klarna ist einer der bekanntesten Zahlungsdienstleister in Deutschland und Europa, der vor allem durch seinen „Kauf auf Rechnung“-Service bekannt wurde. Kann ich eine Klarna-Rechnung bezahlen, ohne mich extra bei Klarna anzumelden?

Klarna ohne Anmeldung nutzen: Das geht

Die kurze Antwort: Ja, das ist möglich — aber mit Einschränkungen.

Wenn ihr bei einem Online-Shop etwas bestellt und „Rechnung mit Klarna“ auswählt, müsst ihr nicht zwingend ein Klarna-Konto anlegen. Ihr bekommt nach dem Kauf eine E-Mail von Klarna mit der Rechnung und den Zahlungsinformationen. In dieser Nachricht findet ihr die Bankverbindung, den Verwendungszweck und das Fälligkeitsdatum. Ihr könnt den offenen Betrag dann ganz normal per Überweisung über euer Online-Banking oder direkt in der Banking-App eurer Bank bezahlen, ohne euch bei Klarna anzumelden. Für den Bezahlvorgang benötigt ihr auch nicht die Klarna-App.

Wichtig: Ihr müsst unbedingt den angegebenen Verwendungszweck korrekt angeben. Nur so kann Klarna eure Zahlung eindeutig zuordnen. Die Bankverbindung von Klarna ist meist eine Sammelkontonummer, und der Verwendungszweck ist wie eine persönliche Referenznummer.

Wann braucht man ein Klarna-Konto?

Ein Konto bei Klarna ist nur notwendig, wenn ihr eure Käufe verwalten, Zahlungsziele verschieben oder Ratenzahlungen einrichten möchtet. Auch wenn ihr per Klarna-App Zahlungen verfolgen, Rechnungen einsehen oder frühzeitig begleichen wollt, braucht ihr ein Konto.

Kann man die Klarna-Rechnung einsehen ohne Anmeldung und App?

Ja, ihr könnt eure Klarna-Rechnung auch ohne die App einsehen. Es gibt dafür mehrere Möglichkeiten:

Per E-Mail-Link (ohne Login): Nach dem Versand der Bestellung erhält man von Klarna eine E-Mail mit einem Link zur Rechnung. Über diesen Link könnt ihr die Rechnung direkt im Browser aufrufen. Das geht ganz ohne App oder Login. Falls ihr die E-Mail nicht findet, überprüft euren Spam-Ordner.

Nach dem Versand der Bestellung erhält man von Klarna eine E-Mail mit einem Link zur Rechnung. Über diesen Link könnt ihr die Rechnung direkt im Browser aufrufen. Das geht ganz ohne App oder Login. Falls ihr die E-Mail nicht findet, überprüft euren Spam-Ordner. Im Klarna-Webportal (mit Login) : Ihr könnt eure Rechnungen auch über das Klarna-Webportal einsehen, indem ihr euch dort mit einer E-Mail-Adresse anmeldet. Dort findet ihr eine Übersicht aller offenen und bezahlten Rechnungen. Diese Methode erfordert einen Internetzugang und ein Klarna-Kundenkonto. Hier geht es zur Anmeldung.

: Ihr könnt eure Rechnungen auch über das Klarna-Webportal einsehen, indem ihr euch dort mit einer E-Mail-Adresse anmeldet. Dort findet ihr eine Übersicht aller offenen und bezahlten Rechnungen. Diese Methode erfordert einen Internetzugang und ein Klarna-Kundenkonto. Hier geht es zur Anmeldung. Kundenservice kontaktieren: Solltet ihr weder eine E-Mail finden noch Zugriff auf das Webportal haben, könnt ihr den Klarna-Kundenservice kontaktieren. Der Kundenservice kann euch bei der Zusendung oder dem erneuten Zugriff auf eure Rechnungen helfen.

Im Normalfall benötigt ihr also weder die Klarna-App noch zwingend ein Klarna-Konto, um deine Rechnung einzusehen. Die einfachste Methode ist der Zugriff über den E-Mail-Link. Alternativ könnt ihr euch im Webportal anmelden oder den Kundenservice kontaktieren.

