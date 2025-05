Abbuchung von Payone GmbH: Was ist das?

Beim Blick auf den Kontoauszug stellt man möglicherweise seltsame Abbuchungen fest. So kann es passieren, dass plötzlich Geld an „Payone GmbH“ überwiesen wird und man nicht weiß, warum. Was kann dahinter stecken?

Warum bucht Payone ab?

Stellt man eine unbekannte Abbuchung von Payone GmbH fest, wurde in der Regel nicht das Konto gehackt. Die eigenen IBAN-Daten sind auch nicht in falsche Hände geraten. In den meisten Fällen kann man den Ursprung für die Zahlungen schnell ermitteln:

Payone ist k ein Shop , bei dem man direkt etwas kauft.

, bei dem man direkt etwas kauft. Stattdessen handelt es sich um einen Zahlungsdienstleister . Es ist ein seriöses Unternehmen.

. Es ist ein seriöses Unternehmen. Payone wickelt Zahlungen für Partner ab. Das können sowohl Online-Shops als auch lokale Anbieter sein.

Wurde bei euch etwas von Payone abgebucht, schaut euch den Verwendungszweck genau an. Dort ist in der Regel der Anbieter genannt, bei dem ihr etwas gekauft habt.

Wenn auf eurem Konto „Payone GmbH“ als Abbucher auftaucht, heißt das also nicht, dass Payone selbst euch etwas verkauft hat, sondern dass sie im Auftrag eines Händlers oder Dienstleisters das Geld eingezogen haben.

Unbekannte Abbuchung? Ich habe zwei Mal hinschauen müssen, als ich eine Abbuchung in Höhe von 34,92 Euro von Payone in meinem Online-Banking gesehen habe. Da war aber alles sauber, das war lediglich die Zahlung für meine letzte Bestellung bei Medimops. Martin Maciej

Payone GmbH bucht Geld ab: Was kann man tun?

Auch Ärzte oder Restaurants können mit Payone zusammenarbeiten. Dann werden Zahlungen vor Ort mit einer Debit- oder Kreditkarte durch den Dienstleister abgewickelt. Möglicherweise habt ihr also vor kurzem etwas auswärts gegessen oder musstet beim letzten Arztbesuch etwas mit Karte bezahlen. Payone stellt dort die Kartenlesegeräte zur Verfügung.

Prüf die Buchungsdetails in eurem Konto. Oft steht da im Verwendungszweck der Name des Unternehmens oder eine Rechnungsnummer.

in eurem Konto. Oft steht da im Verwendungszweck der Name des Unternehmens oder eine Rechnungsnummer. Wenn nichts erkennbar ist: Ihr könnt Payone direkt über ihr Kontaktformular oder telefonisch kontaktieren. Die brauchen dann meist eure IBAN und den Abbuchungsbetrag sowie das Datum und können euch sagen, wer der Auftraggeber war.

Falls ihr euch nicht erinnern könnt, etwas in Höhe des abgebuchten Betrags gekauft oder online bestellt zu haben, könnt ihr den Payone-Kundenservice kontaktieren. Dort könnt ihr den Ursprung der Abbuchung ermitteln. Den Support erreicht ihr hier per Formular:

Alternativ ruft ihr die Payone-Hotline unter der Nummer 069-6630 5500 an. Haltet Daten wie den Verwendungszweck der Abbuchung bereit. Stellt sich heraus, dass etwas unberechtigt abgebucht wurde, solltet ihr Kontakt mit eurer Bank aufnehmen. Über das Bankkonto kann man eine Lastschrift innerhalb von 8 Wochen ohne Angabe von Gründen zurückbuchen lassen. Möglicherweise wurden eure Kontodaten von Kriminellen gestohlen. Auch ein Gang zur Polizei könnte dann notwendig sein, um einen weiteren finanziellen Schaden zu vermeiden.

