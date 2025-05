C24 Konto per App: So steuert ihr euer Girokonto komplett digital

Ihr sucht nach einem modernen Girokonto mit flexiblen Zusatzfunktionen, einfacher Verwaltung per App und weiteren Extras? Wir verraten, wie das C24 Konto funktioniert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das erwartet euch beim C24 Konto

Mit dem C24 Konto erledigt ihr all eure Bankgeschäfte schnell, digital und bequem per App. Wir verraten euch, welche Bank hinter C24 steckt, wie ihr Geld einzahlen und abheben könnt, wie ihr an eure Kontoauszüge kommt, einen Dispo einrichtet und Unterkonten nutzt – und natürlich, wie die BIC der C24 Bank lautet.

Anzeige

Die BIC der C24 Bank

Die korrekte BIC (Business Identifier Code oder Bank Identifier Code) der C24 Bank lautet: DEFFDEFFXXX. Achtung: Im Internet kursiert häufig die BIC „C24BDETTXXX“ für die C24 Bank. Sie ist jedoch falsch. Nutzt bei Überweisungen ausschließlich die oben angegebene korrekte BIC, um Probleme zu vermeiden.

Anzeige

Welche Bank steckt hinter dem C24 Konto?

Das C24 Konto ist ein Produkt der C24 Bank GmbH, einer deutschen Direktbank mit Sitz in Frankfurt am Main und einer weiteren Niederlassung in Mainz. Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe und besitzt eine deutsche Banklizenz. Das Geldinstitut wurde 2020 gegründet und setzt voll auf digitales Banking per App. Filialen gibt es keine.

Anzeige

Eure Einlagen bei der C24 Bank GmbH sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu einem Betrag von 100.000 Euro geschützt. Das gilt für alle eure Guthaben bei der C24 Bank – also für Beträge auf Girokonto, Tagesgeld und Unterkonten zusammen. Eine darüber hinausgehende, freiwillige Einlagensicherung gibt es bei der C24 Bank nicht.

C24 App und Kontomodelle: diese Optionen habt ihr im volldigitalen Banking

Die C24 App sorgt dafür, dass ihr eure Finanzen fest im Griff habt. Neben den Standard-Funktionen für Überweisungen und Daueraufträge könnt ihr ein Ausgaben-Analyse-Tool nutzen und erhaltet Push-Benachrichtigungen bei Kontobewegungen. Auch Multibanking, also das Einbinden anderer Kontoverbindungen, ist möglich.

Weiterhin könnt ihr zwischen diesen drei Kontomodellen wählen:

kostenloses Smartkonto Pluskonto für 5,90 Euro pro Monat (Stand April 2025) Maxkonto für 9,90 Euro pro Monat (Stand April 2025)

Anzeige

Die Girokontomodelle der C24 Bank unterscheiden sich hinsichtlich der Cashback- und Serviceleistungen, der Anzahl an kostenlosen Unterkonten (Pockets) und Bargeldabhebungen. Eine gebührenfreie MasterCard ist immer dabei. Auf der Unternehmenswebsite findet ihr eine detaillierte Übersicht über alle Services und Leistungen.

Geld einzahlen und abheben beim C24 Konto

Da die C24 Bank keine Filialen betreibt, fragt ihr euch sicher, ob Bargeldeinzahlungen auf das C24 Konto überhaupt möglich sind. Einzahlungen könnt ihr auf zwei Wegen tätigen, aber aufgepasst, denn hier fallen Gebühren in Höhe von 1,75 % des eingezahlten Betrages an.

Beim Pluskonto und beim Maxkonto ist eine Einzahlung pro Jahr kostenlos (Stand: April 2025). So funktionieren die Bargeldeinzahlungen:

Einzahlung in Supermärkten: Ihr könnt in teilnehmenden Supermärkten (wie zum Beispiel Rewe, Penny und dm) Geld auf euer C24 Girokonto einzahlen. Dazu generiert ihr in der App einen Barcode, den ihr an der Kasse vorzeigt. Dann gebt ihr das Geld ab und es wird eurem Konto gutgeschrieben. Ihr müsst mindestens 50 Euro und dürft pro Tag maximal 999,99 Euro einzahlen.

Ihr könnt in teilnehmenden Supermärkten (wie zum Beispiel Rewe, Penny und dm) Geld auf euer C24 Girokonto einzahlen. Dazu generiert ihr in der App einen Barcode, den ihr an der Kasse vorzeigt. Dann gebt ihr das Geld ab und es wird eurem Konto gutgeschrieben. Ihr müsst mindestens 50 Euro und dürft pro Tag maximal 999,99 Euro einzahlen. Einzahlung bei der Reisebank: Bei der Reisebank könnt ebenfalls Bargeldeinzahlungen tätigen – allerdings erst ab 500 Euro. Ihr braucht dazu einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und natürlich eure Kontodaten.

Anzeige

Bargeldabhebungen funktionieren wie gewohnt an allen Geldautomaten mit Mastercard-Logo weltweit. Je nach Kontomodell stehen euch vier bis zwanzig gebührenfreie Bargeldabhebungen pro Monat zur Verfügung.

Ihr wollt wissen, wie ihr euer Geld sicher parken und dabei Zinsen kassieren könnt? Im Video zeigen wir euch, wie es geht.

Unterkonten, Kontoauszüge, Dispo und Kontoumzug: das müsst ihr wissen

Mit den sogenannten „Pockets“ (Unterkonten) könnt ihr maximale Ordnung in eure Finanzen bringen. Die Pockets eignen sich hervorragend, um Geld für verschiedene Zwecke und Anlässe separat anzusparen und zu verwalten. Vier bis zwanzig solcher Unterkonten dürft ihr in Abhängigkeit vom Kontomodell kostenlos anlegen und managen.

Eure Kontoauszüge ruft ihr digital in der C24 App ab. Wie bei allen Banken könnt ihr euch natürlich auch einen Dispositionskredit einräumen lassen. Bitte beachtet, dass die Genehmigung eines Dispos immer von der bisherigen Kontoführung und von regelmäßigen Gehaltseingängen abhängig ist.

Wenn ihr euch für die C24 Bank entscheidet, dann steht euch in der App ein kostenloser Kontoumzugsservice zur Verfügung, mit dem ihr eure Zahlungspartner über die neue IBAN informiert und eure Daueraufträge übertragt.