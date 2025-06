Bei 1822direkt Geld einzahlen: Diese Möglichkeiten gibt es

Geld einzahlen bei der 1822direkt? Das geht – trotz Direktbank-Modell. Wir erklären, wo und wie ihr Bargeld sicher aufs Konto bringt.

Wie könnt ihr bei 1822direkt Geld einzahlen?

Die 1822direkt ist eine Direktbank und Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse. Sie bietet ein kostenloses Girokonto an – jedoch ohne eigene Filialen. Das macht die Einzahlung von Bargeld etwas komplizierter. Dennoch gibt es Möglichkeiten, wie Kundinnen und Kunden Bargeld auf ihr Konto bringen können.

Bargeld kostenlos einzahlen – in diesen Filialen geht’s

Kostenlose Einzahlungen sind über die Filialen der Frankfurter Sparkasse möglich. Als Teil dieses Verbunds erlaubt die 1822direkt ihren Kunden, Bargeld in allen Filialen der Sparkasse Frankfurt am Main kostenfrei auf ihr Konto einzuzahlen – entweder am Schalter oder an Einzahlungsautomaten.

Voraussetzung: Ihr benötigt eure 1822direkt-Kundenkarte oder EC-Karte, um den Service zu nutzen. Allerdings ist dieses Angebot regional eingeschränkt – es gilt nur für Kunden, die sich im Großraum Frankfurt befinden oder dort unterwegs sind.

An diesen Standorten der Frankfurter Sparkasse ist die Einzahlung unter anderem möglich:

Frankfurt / Main

Offenbach am Main

Mühlheim am Main

Oberursel

Bad Homburg vor der Höhe

Hanau

Geld einzahlen ohne Filiale – diese Wege gibt’s bei 1822direkt

Auch bei weiteren Banken und Sparkassen-Filialen ist eine Bareinzahlung auf das 1822direkt-Konto möglich. Allerdings gilt es zu beachten, dass bei einem fremden Kreditinstitut in der Regel Gebühren für die Einzahlung anfallen. Hier lohnt es sich, sich vorab zu erkundigen, wie hoch die Gebühren für die Einzahlung sind.

Wenn keine passende Filiale in der Nähe ist, kann euch eine Vertrauensperson beim Einzahlen helfen:

Dritte als Zwischenlösung: Freunde oder Verwandte können das Geld entgegennehmen und per Überweisung weiterleiten.

Freunde oder Verwandte können das Geld entgegennehmen und per Überweisung weiterleiten. Sicherheit geht vor: Wichtig ist, dass ihr der Person vertraut – es gibt keine rechtliche Absicherung.

Wichtig ist, dass ihr der Person vertraut – es gibt keine rechtliche Absicherung. Überweisung dauert: Der Betrag ist nicht sofort verfügbar – meist dauert es ein bis zwei Werktage.

Der Betrag ist nicht sofort verfügbar – meist dauert es ein bis zwei Werktage. Höhere Summen meiden: Beträge über 20.000 Euro können als Schenkung gelten und steuerpflichtig sein.

Wie funktioniert die Auszahlung bei der 1822direkt?

Auch ohne eigene Filialen können Kunden der 1822direkt problemlos Bargeld abheben – und das sogar kostenlos:

Sparkassen-Automaten: An über 25.000 Geldautomaten der Sparkassen in ganz Deutschland ist eine gebührenfreie Auszahlung mit der Girokarte möglich.

An über 25.000 Geldautomaten der Sparkassen in ganz Deutschland ist eine gebührenfreie Auszahlung mit der Girokarte möglich. Supermarkt-Kasse: Alternativ lässt sich Bargeld auch beim Einkaufen abheben – etwa bei REWE, ALDI, EDEKA oder Penny. In der Regel kann ab einem Einkaufswert von 20 Euro an der Kasse gebührenfrei Geld mitgenommen werden.

Für beide Optionen benötigt ihr lediglich eure Girokarte (Debitkarte) und die zugehörige PIN.

