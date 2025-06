PostIdent Coupon: Was ist das und wie bekomme ich ihn?

Der PostIdent-Coupon ist ein Dokument, das man von einer Bank, Versicherung, Behörde oder einem anderen Dienstleister bekommt, wenn man sich persönlich per PostIdent-Verfahren in einer Postfiliale ausweisen muss.

Was ist der PostIdent-Coupon?

Für den Abschluss mancher Verträge, vor allem bei Banken, ist ein Ident-Verfahren notwendig. Dabei wird abgesichert, ob die Daten in dem Vertrag tatsächlich mit der Identität des Auftraggebers übereinstimmen.

Der Coupon enthält einen Barcode, den die Mitarbeiter in der Postfiliale scannen. Damit werden die notwendigen Daten erfasst und weitergeleitet, um eine Identitätsprüfung bei dem Auftraggeber zuzuordnen. Das Verfahren selbst läuft dann so:

Man geht mit dem PostIdent-Coupon und einem gültigen Ausweis/Reisepass in eine Postfiliale. Ein Mitarbeiter scannt den Barcode. Ihr legitimiert euch mit eurem Ausweis. Die Daten werden an den Auftraggeber übermittelt.

Hinweis: Achtet darauf, dass die Filiale der Deutschen Post den PostIdent-Service anbietet. In der Filialsuche könnt ihr gezielt nach solchen Standorten suchen. Dazu setzt ihr bei den „Filtern“ unter „Service auswählen“ den entsprechenden Haken (zur Filialsuche).

Der Postmitarbeiter füllt den Coupon mit den erforderlichen Daten aus und verifiziert mithilfe eures Ausweises eure Identität. Eure Unterschrift auf dem Coupon und die auf dem Ausweis werden miteinander verglichen. Der Mitarbeiter bestätigt anschließend durch einen Stempel und seine eigene Unterschrift eure Identifikation. Danach wird das Dokument an den Anbieter weitergeleitet und euer Auftrag bearbeitet.

Wie bekomme ich den PostIdent-Coupon?

Den Coupon bekommt ihr im Rahmen des Auftrags direkt von dem Unternehmen, das die Identitätsprüfung verlangt. Typische Wege sind:

Per E-Mail als PDF

als PDF Per Post

Als Download-Link nach Online-Antrag (zum Beispiel Kontoeröffnung, SIM-Karten-Freischaltung)

nach Online-Antrag (zum Beispiel Kontoeröffnung, SIM-Karten-Freischaltung) Bei einigen Anbietern findet ihr den Coupon auch über eine Google-Suche. Gebt dafür den Suchbegriff „PostIdent Coupon“, den Namen des Anbieters sowie „PDF“ für das Dateiformat an. Das heruntergeladene Dokument müsst ihr anschließend mit euren Daten befüllen. Dazu benötigt ihr ein Programm, mit dem ihr PDF-Dateien bearbeiten könnt.

Wenn ihr etwa online ein Konto beantragt, werdet ihr oft am Ende der Registrierung gefragt, wie ihr euch legitimieren wollt. Optionen sind VideoIdent oder PostIdent. Wählt ihr PostIdent, wird der Coupon danach angezeigt oder per Mail geschickt. Checkt also euer E-Mail-Postfach, falls ihr den Coupon noch nicht habt. Wurde er nicht zugestellt, wendet euch an den Kundenservice des Unternehmens, für das ihr die Identität nachweisen sollt.

Weshalb ist das Verfahren nötig?

Wenn ihr beispielsweise einen Kredit direkt in einer Bank beantragt, kann der Mitarbeiter eure Identität mithilfe eures Ausweises ermitteln. Das ist jedoch nicht möglich, wenn es sich beispielsweise um eine Online-Finanzierung handelt. Dann gelten im Zusammenhang mit PosIident bestimmte gesetzliche Grundlagen. Der Anbieter muss aufgrund §1 Absatz 1 GwG (Geldwäschegesetz) vor Abschluss eines Finanzprodukts die Identität des Kunden verifizieren lassen. Daher ist der Anbieter gemäß §154 der Abgabenordnung zur Prüfung der Legitimation und Identität verpflichtet.