QR-Code bei Kleinanzeigen bekommen? Vorsicht!

Wollt ihr bei Kleinanzeigen etwas verkaufen und habt einen QR-Code von einem angeblichen Käufer bekommen? Dann solltet ihr vorsichtig sein.

Bei Kleinanzeigen kann man zwar oft schnell nicht benötigte Dinge verkaufen, aber immer wieder auch Geld verlieren. Betrüger denken sich dabei immer wieder neue Maschen aus. In letzter Zeit kommt es vermehrt zu Betrugsversuchen mithilfe eines QR-Codes. Was steckt dahinter?

„Quishing“ ist der allgemeine Ausdruck für Betrügereien mit QR-Codes. Solche Fälle gibt es nicht nur bei Kleinanzeigen. So können auch Ladesäulen für E-Autos oder gefälschte Strafzettel damit ausgestattet sein. Scannt ihr einen QR-Code ein, überprüft immer die Internetadresse des Ziels, bei dem ihr landet. Bei den meisten QR-Code-Scannern wird eine Seite nach dem Scannen nicht automatisch geöffnet. Man sieht also vorher, wohin man weitergeleitet wird. Zweifelt ihr an der Echtheit eines Codes, kontaktiert die Bank oder Stelle, die für die Zahlung verantwortlich sein soll.