Ist Northern Investment seriös? Erfahrungen & Warnung vor dem Anbieter

Auf der Suche nach Geldanlagen findet man im Netz unzählige Anbieter. Einer davon ist „Northern Investment“, ein Anbieter, bei dem man laut eigener Webseite „Top Festzinsanlagen und Investments“ finden kann. Wie sind die Erfahrungen mit dem Anbieter? Ist Northern Investment seriös?

Bei allen Anbietern, die man online findet, sollte man sich vorher ein Bild über Bewertungen und Erfahrungen bisheriger Kunden machen. Das gilt vor allem, wenn viel Geld im Spiel ist wie bei einem Investment-Portal mit Tagesgeld- oder Festgeldangeboten. Im Fall von „Northern Investment“ sollte man besonders vorsichtig sein. Hier warnt inzwischen die Finanzaufsicht BaFin vor Angeboten des Unternehmens (Quelle: BaFin.de).

Northern Investment: BaFin warnt!

Die BaFin führt in der Warnung zwar nicht an, dass investiertes Geld direkt in Gefahr sei, allerdings verstößt der Anbieter gegen Auflagen für entsprechende Finanzdienste in Deutschland. Um finanzielle Dienstleistungen anzubieten, benötigt man eine Erlaubnis der Bundesfinanzaufsicht. Diese Genehmigung erhält man nur nach einer vorherigen Prüfung. Laut BaFin arbeitet Northern Investment ohne die entsprechende Erlaubnis. Bei einem ungeprüften Anbieter ist die Betrugsgefahr entsprechend hoch.

Gibt es Bewertungen zu Northern Investment?

Bewertungen bisheriger Kunden gibt es derzeit nur vereinzelt. Bei Trustpilot geben 2 Nutzer dem Anbieter die volle Punktzahl, daneben gibt es auch zwei 1-Sterne-Bewertungen. Die positiven Bewertungen wurden noch vor der BaFin-Warnung im Dezember abgegeben. Ein negativer Rezensent führt nur die Warnung der BaFin auf und teilt keine eigenen Erfahrungen, ein anderer Nutzer spricht von einem „Betrug“, bei dem man „keinen Zugriff mehr auf das angelegte Kapital“ hat.

Betrugsfälle, die direkt von Northern Investment ausgehen, wurden bislang nicht gemeldet. Auf den ersten Blick sieht der Anbieter auch seriös aus. So gibt es auf der Anbieter-Webseite ein sauberes Impressum mit einem Verantwortlichen an einer deutschen Adresse. Gerade bei Geschäften wie Tages- und Festgeldanlagen, bei denen viel Geld eingesetzt wird, sollte man aber vorsichtig sein und Anbieter vorher prüfen. Die „BaFin“ ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und bietet den Verbraucherschutz bei Finanzanbietern. Warnungen der Stelle sollte man demnach erst nehmen.

