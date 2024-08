Galaxy S21 FE: Samsung macht spektakulären Rückzieher – zur Freude der Nutzer

Nun also doch: Die Suchfunktion Circle to Search landet per Update auf dem Samsung Galaxy S21 FE. Damit bringt Samsung die Fan-Edition auf den Stand der anderen Modelle der S21-Reihe. Das Update enthält außerdem den aktuellen Sicherheitspatch.

Samsung Galaxy S21 FE erhält Circle to Search

Googles KI-basierte Suchfunktion Circle to Search ermöglicht es Nutzern, blitzschnell nach Informationen zu suchen, ohne die aktuell geöffnete App verlassen zu müssen. Mit einer einfachen Geste können Nutzer Objekte auf dem Bildschirm markieren und erhalten sofort Infos dazu.



Ab sofort steht die Suchfunktion auch Besitzern des Samsung Galaxy S21 FE zur Verfügung – nachdem das Handy zuvor von Samsung ignoriert wurde. Der Hersteller verteilt derzeit ein Update an seine Nutzer in Europa, den USA und Kanada. Je nach Modellvariante heißt die neue Firmware G990BXXU9GXH2 oder G990B2XXU8GXH2 (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Das Update enthält aber nicht nur die neue Suchfunktion, sondern schließt auch rund 50 Sicherheitslücken. Das geschieht im Rahmen des Android-Sicherheitspatches vom August. Nutzer sollten das Update daher umgehend installieren, um von den Verbesserungen zu profitieren und ihr Smartphone optimal zu schützen.



Sollte das Update noch nicht angezeigt werden, ist Geduld gefragt. Samsung verteilt Updates oft in Wellen, um die Server zu entlasten. Es kann daher einige Tage dauern, bis alle Geräte das Update erhalten haben. Um selbst nach dem Update Ausschau zu halten, kann man in den Einstellungen des Handys zu „Software-Update“ und dann zu „Herunterladen und installieren“ navigieren.

Circle to Search: Google bessert nach

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Google seine KI-Suchfunktion leicht verändern wird. Künftig ist das Einkreisen optional, standardmäßig wird der gesamte Bildschirm für die Suche genutzt. Wann die Änderungen in Kraft treten, ist noch nicht bekannt.



Im Video: So funktioniert Circle to Search.

Anzeige

Circle to Search von Google

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.