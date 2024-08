"Back to School"-Aktion bei Nvidia: KI-beschleunigte GeForce-RTX-Laptops mit krassen Rabatten

Der bekannte Hersteller Nvidia hat im Rahmen seiner "Back to School"-Aktion eine ganze Reihe Notebooks und Desktop-PCs stark reduziert im Angebot. Ausgestattet mit dem neuen, KI-beschleunigten GeForce-RTX-Grafikprozessor eignen sich die Modelle hervorragend für vielfältige Anwendungen in- und außerhalb der Schule sowie des Uni-Campus. Wir haben die Details und die besten Angebote der Aktion für euch.

"Back to School"-Aktion bei Nvidia & Captiva

Die von Nvidia und Captiva bei der "Back to School"-Aktion angebotenen Laptops und Desktop-PCs mit den neuen GeForce-RTX- sowie Studio-RTX-40-Serien ermöglichen euch mit ihren leistungsstarken, KI-gestützten Tools und Apps erstklassige Lern-, Spiel- sowie Kreativleistungen (Aktion bei Nvidia ansehen). Mit dem exklusiven Zugriff auf die Nvidia-Studio-Plattform mit ihren kreativen Tools und Technologien sowie den Max-Q-Technologien zur Optimierung von Akku-Laufzeit, Akustik und vielem mehr eignen sich die Rechner hervorragend, sowohl für den vielfältigen Einsatz in Schule und Uni als auch für die Freizeit.

Anzeige

Die besten Angebote der "Back to School"-Aktion bei Nvidia haben wir für euch recherchiert und zusammengestellt:

Captiva PC Advanced Gaming (629 Euro statt 729 Euro UVP): Nvidia GeForce RTX 3050-Grafikchip, AMD-Ryzen-5-Prozessor, 8 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11.

Anzeige

© Captiva

Razer Blade 16 (1.699 Euro statt 3.499 Euro UVP): Nvidia GeForce RTX 4070-Grafikchip, Intel i9-13950HX-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11.

Anzeige

Razer Blade 16 Statt 3.499 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2024 12:15 Uhr

Asus ROG Zephyrus Duo 16 (1.949 Euro statt 3.199 Euro UVP): Nvidia GeForce RTX 3060-Grafikchip, AMD Ryzen 9 6900HX-Prozessor, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11.

Asus ROG Zephyrus Duo 16 Statt 3.199 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2024 16:52 Uhr

MSI Thin GF63 (799 Euro statt 1.049 Euro UVP): Nvidia RTX 4050-Grafikchip, Intel Core i5-12450H-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11.

MSI Thin GF63 Statt 1.049 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2024 13:58 Uhr

MSI Cyborg 15 (999 Euro statt 1.599 Euro UVP): Nvidia GeForce RTX 4060-Grafikchip, Intel Core i7-12650H-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD.

MSI Cyborg 15 Statt 1.599 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2024 12:02 Uhr

Gigabyte Aero 14 (1.149 Euro statt 1.599 Euro UVP): Nvidia GeForce RTX 4050-Grafikchip, Intel Core i7 -13620H-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11.

Gigabyte Aero 14 Statt 1.599 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2024 15:18 Uhr

HP Omen 17 (1.099,99 Euro statt 1.399 Euro UVP): Nvidia GeForce RTX 4060-Grafikchip, AMD Ryzen 7 8845HS-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11.

HP Omen 17 Statt 1.399 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2024 10:36 Uhr

Acer Nitro 16 (1.299 Euro statt 1.649 Euro UVP): Nvidia GeForce RTX 4070-Grafikchip, AMD Ryzen 7 7840HS-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11.

Acer Nitro 16 Statt 1.649 Euro UVP. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 23.08.2024 15:48 Uhr

Lenovo LOQ (849 Euro statt 999 Euro): Nvidia GeForce RTX 4060-Grafikchip, Intel Core i5-13450HX-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD.

Lenovo LOQ Statt 999 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2024 13:33 Uhr

KI-beschleunigte GeForce-RTX-Laptops zum Spielen, Lernen und Gestalten

Mit den Grafikchips der RTX-40-Serie erfahren die wichtigsten Anwendungen in den Bereichen Technik, Architektur, Informatik, Wirtschaft und weiteren Disziplinen eine spürbare Beschleunigung, was unter anderem reibungsloses 3D-Design und -Modellierung, kürzere AI-Trainings- und -Nachbildungszeiten sowie genauere Modelle für maschinelles Lernen bedeutet. Die GeForce-Notebook-GPUs liefern euch eine starke Leistung und lassen euch so Zeit sparen, beispielsweise bei euren Kurs- und Hausarbeiten.

Aber auch für den Bereich Gaming halten die neuen Nvidia-Grafikprozessoren einiges an Leistung und Features bereit: So unterstützen die Chips realistische Grafik mittels Raytracing, ein großes Plus an Leistung mit dem KI-gestütztem DLSS 3 sowie die niedrigste Systemlatenz und die beste Responsivität. Durch die Studio Tools ermöglichen die neuen Grafikchips auch bei der Videobearbeitung eine hervorragende Leistung und lassen euch beispielsweise 3D-Modelle und hochauflösende Videos in atemberaubender Geschwindigkeit rendern beziehungsweise bearbeiten sowie dank KI-Unterstützung auch fortschrittliche Effekte auf einfache Weise anwenden.