DHL baut seine Packstationen um. Konnte man bislang alle Funktionen über das Touch-Display erreichen, werden Bildschirme bei einigen Packstationen bald komplett ausgebaut. Schon jetzt gibt es viele neue Abholstationen ohne einen Bildschirm Wie bedient man sie?

DHL Facts

Von der Umbauaktion sind rund 1.100 der insgesamt über 11.000 Packstationen in ganz Deutschland betroffen (Quelle: heise.de). Dabei handelt es sich um Automaten, die mit einem veralteten System arbeiten. Die normale Abholung per QR-Code ist dort bislang nicht möglich, Nutzer müssen einen gesonderten, zehnstelligen Code am Display eingeben. Ohne Display ist eine Nutzung nur noch über die DHL-App auf dem Smartphone möglich.

Packstation: Pakete abholen ohne Bildschirm

Bei den betroffenen Packstationen werden der Bildschirm, Scanner, die Tastatur sowie der Drucker ausgebaut. Bei der Abholung ändert sich bei den Bildschirm-losen Packstationen nicht viel. Sobald ein Paket bereitsteht, öffnet man den Abholbereich in der DHL-App. Dort ruft man die entsprechende Sendung auf und bekommt einen QR-Code angezeigt.

Der Code lässt sich am Lesegerät an der Packstation einscannen. So stellt das Smartphone mit der Packstation eine Verbindung per Bluetooth her. Danach lässt sich das Fach öffnen und man kann seine Sendung mitnehmen.

Display-lose Packstation: Wie verschickt man dort Pakete?

Auch der Versand ist über die neuen Packstationen möglich. Dafür muss man den „Versenden“-Bereich in der „Post & DHL“-App öffnen. Dort findet man Anweisungen, um seine Retouren und vorab selbst frankierten Pakete zu versenden. Dafür wird die Sendungsnummer auf dem Paket eingescannt. Anschließend wählt man die Fachgröße und legt seine Sendung dort hinein.

Neue bildschirmlose Packstationen werden bereits seit 2020 von DHL aufgebaut. Bislang waren diese Stationen als „Packstation kompakt“ bekannt, bald entfernt der Zusatz in der Bezeichnung.

