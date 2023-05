Bewegt man sich regelmäßig in Chats oder Foren, stößt man auf immer wiederkehrende Abkürzungen. Besonders in Chatrooms oder bei Instant-Messaging-Diensten liest man immer wieder die Buchstabenkombination „wyd“. Was bedeutet das?

Bei uns erfahrt ihr, was die Abkürzung „wyd“ bedeutet und wie man das Kürzel auf Deutsch übersetzen kann.

Was bedeutet „wyd“ im Chat und bei WhatsApp?

Man versteht unter der Abkürzung also die Frage nach der aktuellen Beschäftigung einer Person. Bespielhaft könnte „wyd“ etwa in folgender Gesprächspassage verwendet werden:

Hi wyd?

Ich zocke FIFA, du?

Ein weiteres Beispiel:

„Ich hab heute Zeit, wyd?“

„Ja cool, nichts besonders, lass treffen!“

Auf Deutsch kann man auch „wmd“ oder „wmds“ verwenden („Was machst du (so)?)

In seltenen Fällen wird die Abkürzung auch für die Ausdrücke „Who’s your Daddy“, „Were You Drunk?“ „Would You Date“? oder für die Frage „Would You Date?“ in Chats oder WhatsApp-Nachrichten verwendet. Für die Bedeutung ist der Kontext rund um die Verwendung notwendig.

Weitere Begriffe aus der Netzsprache erklären wir im Video:

Abzugrenzen ist die Abkürzung von „wyd“ im Internet von dem Kürzel „WYD“. Wird die Abkürzung in Großbuchstaben verwendet, versteckt sich hierhinter die Abkürzung „World Youth Day“. Der Weltjugendtag ist eine Veranstaltung der katholischen Kirche. Hier treffen Hundertausende von Jugendlichen aus der ganzen Welt zusammen. Der nächste „WYD“ findet Mitte August in Lissabon statt.

„wyd“ und andere Netzabkürzungen

Grundsätzlich haben Schreibende online weniger Zeit bzw. Motivation, Ausdrücke auszuschreiben. Regelmäßig eingesetzte Redewendungen oder Ausdrücke haben sich in den Jahren demnach in gängigen Abkürzungen etabliert. Weitere Beispiele für solche Kürzel sind „lol“, „yolo“ oder „bae“.

Bildnachweis: Ridofranz

