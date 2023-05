In der Netzsprache gibt es einige Sprichwörter, die man vielleicht nicht sofort versteht. So kann man auch in deutschsprachigen Beiträgen den Ausdruck „sorry not sorry“ lesen. Was bedeutet das?

Die Redewendung ist auch Titel einiger bekannter Songs. So haben etwa Badmómzjay und Demi Levato Lieder mit dem Namen.

Das bedeutet „Sorry not sorry“ auf Deutsch übersetzt

Es handelt sich um einen sarkastischen Ausdruck, mit dem man keine ernstgemeinte Entschuldigung ausspricht. Stattdessen leitet man es zum Beispiel ein, wenn man eine kontroverse Meinung vertritt oder weiß, dass eine Aussage von anderen Nutzer negativ aufgefasst werden kann. So kann man „sorry not sorry“ zum Beispiel verwenden:

„Sorry not sorry, aber ich werde jetzt das letzte Stück Pizza essen.“

„Dein neues Kleid ist echt hässlich, sorry not sorry.“

„Sorry not sorry wie kann man nur so etwas von sich geben?“

Weitere Beispiele für die Nutzung in der deutschen Sprache findet ihr bei Twitter:

„Sorry not sorry“: Bedeutung des Sprichworts auf Deutsch

Oft wird „sorry not sorry“ abfällig gegenüber anderen benutzt. Es ist einem in solchen Fällen egal, was andere von der eigenen Aussage denken oder ob sie sich davon vor den Kopf gestoßen fühlen. Es kann aber auch neckisch genutzt werden, wenn man sich über etwas freut und andere neidisch lassen werden will. Es ist das Gegenteil von einer ernst gemeinten Entschuldigung.

Wollt ihr den Ausdruck selbst benutzen, achtet also darauf, dass andere sich davon angegriffen fühlen können. Ihr könnt damit aber euren Standpunkt festmachen und anderen mitteilen, dass ihr euch von eurer Meinung nicht abbringen lassen wollt und zu eurer Aussage steht, ganz gleich, wie strittig sie ist.

