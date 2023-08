Im Netz hört und liest man immer wieder Ausdrücke, die man womöglich nicht versteht. So kann euch im Chat, als Kommentar bei Facebook oder in einem TikTok-Video das Wort „Yeah“ begegnen. Was bedeutet das?

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

Auch in vielen Songs oder in der Alltagssprache hört man immer wieder „Yeah“. Es handelt sich anders als zum Beispiel „auf Lock“ oder „darf er so“ nicht um einen neuen Begriff, sondern um einen Ausdruck, der schon weit vor dem Aufschwung von Facebook und Co. im Umlauf war. Tatsächlich ist das Wort „yeah“ bereits im 19. Jahrhundert aufgetaucht (Quelle).

Was bedeutet „Yeah“ auf Deutsch?

„Yeah“ ist ein englisches Wort, das man sehr häufig hört oder liest. Es wird oft als Zustimmung für etwas verwendet, kann aber auch ein Ausdruck von Freude und einer euphorischen Stimmung sein. Einige Beispiele für die Verwendung von „yeah“ in der deutschen Sprache:

„Hast du die Hausaufgaben schon gemacht?“ – „Yeah, vor allem Aufgabe 3 war super einfach.“

„Hast du das neue Metallica-Album gehört?“ – „Yeah, also ich finde es lit.“

„Yeah, endlich Wochenende!“

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

Als gesteigerte Form wird oft auch „oh yeah“ verwendet. Eine verniedlichte Abwandlung dazu ist „yay“. Manchmal kann es auch als Frage verwendet werden. Dann heißt es so viel wie „Meinst du wirklich?“ oder „So etwa?“.

„Yeah“: Beispiele auf Deutsch

Weitere Beispiele für die Verwendung von „yeah“ im Deutschen findet ihr bei Twitter/X:

„Yeah“ ist seit Jahrzehnten auch als Füllwort in der Pop-Musik bekannt. So sangen die Beatles bereits 1964: „She loves you, yeah yeah yeah!“ (bei Spotify anhören). Auch heute ist der Begriff noch in vielen Songs zu hören. Im Sommer 2023 freuen sich auch Wrestling-Fans, wenn sie den Ausdruck hören. Es handelt sich um die Catchphrase des populären WWE-Stars „L.A. Knight“:

Ende der 90er-Jahre hat der Wrestler „Stone Cold“ Steve Austin den Ausdruck „Hell Yeah“ bekannt gemacht:

Bei Metallica-Liedern ist das Wort aus der Kehle von Sänger James Hetfield ebenfalls oft zu hören. Das führt dazu, dass es einige Zusammenstellungen gibt, in denen ausschließlich „Yeah“-Rufe mit den Klängen der Metal-Band zu hören sind:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.