Für Prime-Mitglieder gratis: Amazon schnappt sich Action-Komödie mit Weltstar

Wer Prime-Kunde ist, bekommt nahezu jeden Tag neue Filme und Serien kostenlos im Rahmen der Flatrate von Amazon Prime Video zu sehen. Jetzt schnappt sich der Streaming-Anbieter einen echten Weltstar. Die hat schon über 80 Millionen Tonträger verkauft, doch auch als Schauspielerin ist sie weltweit bekannt.

Amazon Prime Facts

Jennifer Lopez – auch gerne kurz und bündig „J.Lo“ genannt, – ist ein Multitalent. Daher kennt man die gebürtige New Yorkerin nicht nur von Konzerten, auch im Kino kann man der US-amerikanischen Sängerin und Schauspielerin begegnen.

Kostenlos bei Amazon Prime Video: „Shotgun Wedding“ mit J.Lo

Einer ihrer letzten Filme schafft es jetzt zu Amazon Prime Video. Entsprechend müssen Prime-Mitglieder für „Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team“ nichts extra zahlen und sehen die actiongeladene Komödie gratis ab dem 25. August 2023 (bei Amazon Prime Video sehen).

Ein Hochzeitspaar (gespielt von Jennifer Lopez und Josh Duhamel) laden zu einer großen Hochzeitsparty auf die Philippinen. Doch das Aufeinandertreffen der Familien sorgt für Unruhe und dann wird die werte Gesellschaft auch noch Opfer einer Geiselnahme. Das Set-up verspricht also aberwitzige Action und Unterhaltung.

Ein Blick in den Trailer hat noch niemandem geschadet:

Shotgun Wedding - Trailer deutsch

Fast hätte „Deadpool“ im Film mitgespielt

Wissenswert: Fast hätte in „Shotgun Wedding“ Ryan Reynolds die männliche Hauptrolle übernommen, angekündigt wurde der bereits vor vier Jahren für das Projekt. Realisiert wurde der Film dann aber erst viel später und „Mr. Deadpool“ war wieder raus. Da jedoch Josh Duhamel im Film von Dennis Schmidt-Foß gesprochen wird, der sonst auch Ryan Reynolds hierzulande seine Stimme leiht, ist zumindest ein kleines bisschen „Deadpool“ noch immer mit drin.

In den USA kam der Film übrigens nie in die Kinos, wie ursprünglich mal vorgesehen. Stattdessen erfolgte eine Veröffentlichung direkt bei Prime Video im Januar 2023. In Deutschland jedoch lagen die Rechte anders und der Film kam zunächst ins Kino. Daher können deutsche Prime-Kunden den Film auch erst jetzt bei Amazon Prime Video sehen.

Das Ergebnis war und ist am Ende etwas durchwachsen. Eine IMDb-Bewertung von 5,5 spricht nicht direkt für hohe Filmkunst. Auch das Votum von 45 Prozent der Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes stimmt in diesen eher pessimistischen Ton ein. Dennoch werden J.Lo- und Romantik-Fans wahrscheinlich ihre Freude an „Shotgun Wedding“ haben.