Ihr wollt keine Kompromisse und nur das Beste vom Besten? Dann verraten wir euch die derzeit bestbewertete Serie, die ihr als Prime-Mitglied ohne Aufpreis bei Amazon schauen könnt. Doch auch wenn ihr nicht Amazon Prime Video nutzt, gibt es weitere Optionen, um dieses Meisterwerk daheim sehen zu können.

In der Streaming-Flatrate von Amazon Prime Video warten Tausende Serien und Filme drauf, von euch entdeckt zu werden. Wollt ihr nur das Beste, lohnt der Blick auf die Bewertungen der IMDb (Internet Movie Database).

Anschauen: Beste Serie auf Amazon Prime Video

Legt man dieses Bewertungsschema zugrunde, dann gibt es zurzeit mit „Avatar – Der Herr der Elemente“ keine TV-Serie bei Amazon Prime Video, die besser ist, denn die US-amerikanische Fantasy-Zeichentrickserie heimst unglaubliche 9,3 Punkte ein – keine andere Serie kann da mithalten.

Noch deutlicher das Bild bei Rotten Tomatoes, denn die Profis des bekannten Portals vergeben doch glatt eine Beurteilung von 100 Prozent, die Zuschauer bewerten die Serie dort mit 98 Prozent. Kurzum: Bei solchen Zahlen solltet ihr „Avatar – Der Herr der Elemente“ mal gesehen haben.

Der Trailer sorgt für die nötige Einstimmung:

Avatar – Der Herr der Elemente (Avatar: The Last Airbender) – Trailer

„Avatar: The Last Airbender“, so der Originaltitel, lief ursprünglich zwischen den Jahren 2005 und 2008 bei Nickelodeon und hat seitdem eine treue Fan-Gemeinde. In 3 Staffeln schaffte es die Serie auf insgesamt 61 Episoden mit einer Lauflänge von jeweils 23 Minuten (bei Amazon Prime Video anschauen).

Angesiedelt ist die Serie in einer fiktiven Welt, die an das historische Ostasien angelehnt ist. Stilistisch erinnert „Avatar – Der Herr der Elemente“ an japanische Animes, ist aber keine absolute Imitation, sondern behält dann doch einen eigenen Look bei. Im Fokus der Serie befindet sich der zwölfjährige Aang, er muss der Welt Frieden und Gleichgewicht bringen. Dabei gilt es viele Abenteuer zu überstehen.

Läuft aber auch bei der Konkurrenz

Übrigens, um „Avatar: The Last Airbender“ sehen zu können, benötigt ihr nicht unbedingt ein Amazon-Prime-Abo. Die Serie gibt es nämlich auch bei weiteren Streaming-Diensten, ja sogar eine kostenfreie und werbefinanzierte Option gibt. Eine Übersicht:

Wer dann immer noch nicht genug hat, der kann alle vier Staffeln der Fortsetzungsserie „Die Legende von Korra“ derzeit bei Netflix sehen. Die Serie spielt 70 Jahre nach „Avatar – Der Herr der Elemente“ und erreicht bei der IMDb auch sehr gute 8,4 Punkte (bei Netflix ansehen).

Abstand solltet ihr allein von der gescheiterten Realverfilmung „Die Legende von Aang“ von The-Sixth-Sense-Regisseur M. Night Shyamalan nehmen, denn dieser Film enttäuschte auf ganzer Linie und schaffte nur lächerliche 4,0 Punkte von maximal 10 bei der IMdb.