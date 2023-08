iPhone-Nutzer können länger warten: iOS 17 nicht komplett zum Release

Schon bald steht iOS 17 der Allgemeinheit der iPhone-Nutzer zur Verfügung, doch die können und müssen auf eine Reihe von angekündigten Funktionen des Updates noch länger warten. Erscheinen werden die erst später im Laufe des Jahres. Apple werket nämlich schon jetzt im Geheimen an weiteren Updates.

Komplett wird iOS 17 zum Release in wenigen Wochen noch nicht sein. Nicht alle angekündigten Funktionen schaffen es in die erste Version des neuen iPhone-Betriebssystems. Gegenwärtig bei drei Features bittet Apple bereits jetzt um Geduld und versieht diese auf der eigenen Vorab-Webseite zu iOS 17 mit einem entsprechenden Hinweis – „Kommt später in diesem Jahr“ ist da zu lesen (Quelle: Apple).

iOS 17: iPhone-Nutzer müssen auf diese 3 Funktionen länger warten

Eine Integration der fehlenden Funktionen steht für künftige Aktualisierungen an. Noch in diesem Jahr könnt ihr iOS 17.1 und iOS 17.2 erwarten. Laut den Kollegen von MacRumors wird iOS 17.1 bei Apple bereits seit einigen Wochen intern erprobt. Eine Veröffentlichung ist für den Oktober vorgesehen. Die erste Version von iOS 17 wiederum dürfte Mitte September zum Download bereitstehen, wie immer kurz vor dem Verkaufsstart der neuen iPhone-Generation.

Apple bietet mit iOS 17 eine Reihe von neuen Funktionen:

Doch welche Features schaffen es denn nun in die erste Version von iOS 17? Gegenwärtig betroffen von der Verspätung sind die folgenden Funktionen:

Journal-App: Die neue Anwendung für iOS 17 versetzt iPhone-Nutzer in die Lage, ihren Tag und ihre Erinnerungen mit Text, Fotos, Musik, Audioaufnahmen und vielem mehr festhalten. Apple integriert hierfür personalisierte Vorschläge, die jeweils auf den jüngsten Aktivitäten basieren.

Die neue Anwendung für iOS 17 versetzt iPhone-Nutzer in die Lage, ihren Tag und ihre Erinnerungen mit Text, Fotos, Musik, Audioaufnahmen und vielem mehr festhalten. Apple integriert hierfür personalisierte Vorschläge, die jeweils auf den jüngsten Aktivitäten basieren. Gemeinsame Playlisten in Apple Music: Bald können eure Freunde zu Wiedergabelisten in Apple Music eingeladen werden. Die können dann neue Songs hinzufügen, diese neue sortieren oder auch entfernen.

Bald können eure Freunde zu Wiedergabelisten in Apple Music eingeladen werden. Die können dann neue Songs hinzufügen, diese neue sortieren oder auch entfernen. AirDrop übers Internet: Normalerweise funktioniert AirDrop nur in unmittelbarer Reichweite der Geräte zueinander. In iOS 17 wird der Download von Bildern und Videos jedoch über eine Internetverbindung fortgesetzt, sollte man die AirDrop-Reichweite verlassen. Damit dies klappt, müssen beide Nutzer jedoch über iCloud angemeldet sein.

Auch das neue iPhone 15 bekommt nicht alle potenziellen Features, hier müssen Käufer auf das iPhone 16 warten:

Release von iOS 17 im September

Soweit die offizielle Liste an verspäteten Funktionen für iOS 17. Ob noch weitere Features hinzukommen, die Apple vielleicht kurzfristig zurückhält, werden wir im September dann sehen. Mit einem Release von iOS 17 ist gegenwärtig in der 38. Kalenderwoche zu rechnen, die erstreckt sich vom 18. bis hin zum 24. September 2023. Zuvor wird Apple wohl am 12. September das neue iPhone 15 zeigen.

