Beliebter Amazon-Dienst jetzt teurer: Prime-Kunden zahlen drauf

Amazon hat die Preise für das Musik-Abo von Music Unlimited jetzt auch für Prime-Kunden nach oben angepasst. Bestandskunden zahlen ab dem 19. September mehr, Neukunden werden sofort stärker zur Kasse gebeten.

Amazon Music Unlimited: Prime-Kunden zahlen mehr

Nachdem im Januar schon die Preise von Amazon Music Unlimited für Kunden ohne Prime angehoben wurden, müssen jetzt auch Prime-Abonnenten tiefer in die Tasche greifen. Amazon hat bestätigt, dass die neue Preisstruktur nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland gilt. Neukunden müssen ab sofort mehr zahlen, Bestandskunden erst ab dem 19. September (Quelle: heise online).

Prime-Kunden zahlen dann für den Zugriff auf Amazon Music Unlimited 9,99 Euro im Monat. Der Preis steigt also um genau einen Euro. Falls das Jahresabo gebucht wird, fallen nicht mehr 89 Euro, sondern 99 Euro an. Das entspricht einem effektiven Monatspreis von 8,25 Euro.

Der Preis für das Familienabo liegt bei 16,99 pro Monat oder 169 pro Jahr. Studenten zahlen 5,99 Euro monatlich. Die Wiedergabe auf Echo-Streaming kostet weiter 4,99 Euro im Monat.

Amazon zufolge sei die Preisanhebung notwendig, um den Dienst „weiter in gewohnter Qualität anbieten zu können“. Lizenzierungskosten seien in einem Jahr um 8,6 Prozent pro Kunde gestiegen. Bei den Kosten für Personal und Infrastruktur rechnet Amazon eine Steigerung von 38,5 Prozent pro Kunde vor.

Insgesamt stehe Amazon im Vergleich mit Juni 2022 vor Mehrkosten von 9,71 Euro pro Kunde, weshalb die jährlichen Abo-Gebühren jetzt um 10 Euro angehoben werden. Davon verbleiben 8,40 Euro bei Amazon, 1,60 Euro werden als Umsatzsteuer abgeführt.

Amazon Music Unlimited: 30 Tage weiter gratis

Am Probe-Abo hat sich bei Amazon Music Unlimited nichts geändert. Interessierte können den Dienst weiter für 30 Tage kostenlos testen und erhalten unbegrenzten Zugriff auf die Musik-Bibliothek, die aus über 100 Millionen Songs besteht.