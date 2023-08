Marvel kämpft um Tom Cruise: Diese Rolle soll er im MCU bekommen

Viele Stars haben sich über die Jahre im Marvel Cinematic Universe eingefunden, doch von Tom Cruise fehlt bisher immer noch jede Spur. Marvel hält allerdings noch immer an der Idee fest und spekuliert über Möglichkeiten.

Tom Cruise: Haarscharf am Iron Man vorbei

Als Marvel Schauspieler für die Rolle des Tony Stark gesucht hat, hatten sie neben Robert Downey Jr. auch Tom Cruise im Sinn. Dieser zeigte damals allerdings wenig Interesse an der Rolle, wie er bei einem Interview mit dem US-amerikanischen Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel sagte. Allerdings wäre das beispielsweise ein Punkt, an dem Marvel in Zukunft noch einmal nachhaken und gleichzeitig einen besonderen Moment im MCU erzeugen könnte.

Schauspieler wie Tom Krasinski (Mr. Fantastic), Hayley Atwell (Captain Carter) und Patrick Stewart (Professor X) haben den Sprung zu Marvel bereits geschafft, doch mit Tom Cruise hat sich der Konzern bisher anscheinend nie zusammengefunden. Dabei planen die Verantwortlichen von Marvel anscheinend noch immer, dies in Zukunft zu ändern.

Ein neuer Schurke am Marvel-Himmel?

Gerüchten zufolge sei Tom Cruise ebenso auf dem Schirm gewesen, als es um die Besetzung des Films „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ ging. Dort hätte er die Rolle des Superior Iron Man spielen sollen. Mit diesem Gerücht hat Benedict Cumberbatch allerdings kurz vor der Veröffentlichung des Films aufgeräumt.

Den entsprechenden Clip seht ihr hier:

Gänzlich verloren ist die Hoffnung für Marvel allerdings nicht. Für Marvels neue Avengers-Filme soll laut xfire.com eine böse Version von Iron Man geplant sein, der Erde 616 im Visier hat (Erde 616 ist sowas wie die Haupt-Erde im Multiversum von Marvel, wo die meisten Abenteuer stattfinden). Es besteht also die Möglichkeit, dass diese Version von Tom Cruise verkörpert wird. Jedoch dürft ihr nicht vergessen, dass der Schauspieler mittlerweile auch schon über 60 Jahre alt ist und die neuen Teile erst für 2026 und 2027 geplant sind.

Ob es für Tom Cruise tatsächlich noch einen Weg ins MCU gibt, steht noch in den Sternen. Sicherlich würde er der Figur des Iron Man noch einmal einen ganz neuen Anstrich verpassen. Vielleicht findet Marvel ja die passenden Argumente, um den Schauspieler doch noch zu überreden.

