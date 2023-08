Nächster DC-Flop: Neuer Superheld schlägt Barbie und scheitert trotzdem

Marvel-Konkurrent DC musste in den letzten Monaten einige schmerzhafte Niederlagen an den Kino-Kassen verkraften. Auch ein brandneuer Held kann jetzt nicht die Wende bringen. Blue Beetle kann zwar Barbie vom US-Thron stoßen, doch insgesamt sieht es düster aus.

Blue Beetle: Selbst The Flash schlägt den neuen DC-Helden

Für DC sind düstere Zeiten angebrochen. Was auch immer der Marvel-Konkurent versucht, nichts scheint so wirklich zu funken. Der neue Superhelden-Film Blue Beetle erreicht jetzt sogar einen bereits befürchteten Negativ-Rekord an den Kino-Kassen.

Zuerst gibt es aber auch eine gute Nachricht. In den USA beendet Blue Beetle tatsächlich den Siegeszug von Barbie und setzt sich mit Einnahmen von 25,4 Millionen Dollar an die Kino-Spitze. Bei Warner Bros dürften sich die Freude darüber allerdings in Grenzen halten. Das Einspielergebnis unterbietet die kürzlichen Flops des Produzenten sogar noch:

Der direkte Vergleich zeigt, dass sowohl The Flash (55 Millionen), Shazam! Fury of the Gods (30,1 Millionen) und Birds of Prey (33.0 Millionen) den kläglichen Kino-Erfolg von Blue Beetle am Start-Wochenende überbieten konnten (Quelle: IGN)

Schaut euch hier den Trailer für Blue Beetle an:

Blue Beetle - Trailer Deutsch

Blue Beetle ist der Startschuss für ein neues DC-Universum

Weltweit hat Blue Beetle 43,4 Millionen US-Dollar eingespielt. Schätzungen der deutschen Kino-Ergebnisse zeigen, dass der blaue Superheld hierzulande nichtmal die Top 5 erreicht (Quelle: InsideKino). Bei einem Budget von etwa 100 Millionen Dollar plus Werbekosten ist es aktuell also noch möglich, ob der neue DC-Held zu einem Millionengrab für Warner Bros. wird.

Blue Beetle befindet sich außerdem in der schwierigen Lage, ein komplett neues DC-Universum einläuten zu müssen. Produzent James Gunn, bekannt durch die Guardian-of-the Galaxie-Filme beim Konkurrenten Marvel, hat hier bereits klar gemacht, dass Blue Beetle der erste Held dieses neuen Film-Kosmos sein wird.