Gaming-Week bei Amazon: PS5 & Razer-Handheld zu Top-Preisen

Die Gaming-Week bei Amazon ist wieder da: Mit dabei sind die PlayStation 5, ein Razer Gaming-Handheld, Gaming-Monitore, Kopfhörer und vieles mehr. Selbst ein Gewinnspiel lockt mit wertvollen Preisen.

Gaming-Week bei Amazon: Gaming-Laptops, Zubehör & Hardware stark reduziert

Endlich ist es wieder so weit: Die Gaming-Week ist wieder bei Amazon gestartet und lockt mit zahlreichen attraktiven Gaming-Schnäppchen. Derzeit bietet der Online-Händler eine große Auswahl an Angeboten an. Angefangen bei Laptops bis hin zu Monitoren, Speichermedien und anderem Zubehör für PCs und Konsolen. Auch bedeutende Marken wie Sony, Bose und Razer sind inbegriffen (bei Amazon ansehen). Beachtet jedoch: Die Angebote sind nur noch bis zum 3. September gültig und besonders beliebte Artikel können auch schon vorab ausverkauft sein.

Auch das Amazon-Gewinnspiel (bei Amazon ansehen) ist wieder da und lockt mit vielen erstklassigen Gaming-Produkten wie einem Wacom-Tablet, einem Stream-Deck und vielen Razer-Produkten als Preise. Die Teilnahme ist auch noch denkbar einfach: Das einzige, was ihr tun müsst, um teilzunehmen, ist es, ein Formular auszufüllen und Daumen drücken.

Amazon: Das ist der Top-Deal der Gaming-Week

Zu einer reduzierten PlayStation5 müssen wir wahrscheinlich nicht mehr viel schreiben. Sie wurde von 549,99 Euro auf 469,99 Euro reduziert und ist somit der absolute Top-Deal Bei Amazon nicht nur was Preis-Leistung, sondern auch Nachfrage angeht.

Playstation 5 Standard Konsole Disc-Edition der NextGen-Konsole. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2023 19:23 Uhr

Die besten Angebote der Gaming-Week bei Amazon: Alles für den PC

Bei der großen Auswahl an attraktiven Angeboten der Gaming-Week ist für jeden Geschmack und alle Bedürfnisse etwas mit dabei. Mit dabei sind unter anderem ein Razer-Edge-Gaming-Handheld, Monitore und PC-Zubehör. Wir haben uns die Preise genau angesehen, sie mit denen anderer Händler verglichen und präsentieren euch folgend nur die besten Angebote.

Razer Edge Gaming-Handheld + Opus Headset Statt 709,98 Euro Bundle-Preis: Handheld-Konsole mit Kishi V2 Pro Controller, einem Snapdragon-G3X-Prozessor, 6,8 Zoll großem AMOLED-FHD+-Touchscreen mit 144 Hz, HyperSense-Haptik & Cloud-Gaming. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2023 19:17 Uhr

iiyama G-Master G2740HSU-B1 Statt 174 Euro UVP: 27 Zoll LED-Monitor von iiyama mit FHD-Auflösung, 75 Hz und 1 ms Reaktionszeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2023 19:08 Uhr

Corsair K55 RGB PRO XT Gaming-Tastatur Statt 79.99 Euro UVP: Kabelgebundene Gaming-Tastatur mit dynamischer RGB-Beleuchtung, 6 Makro-Tasten mit Elgato Software-Integration und einem Staub-und Spritzwasserschutz nach IP42. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2023 19:13 Uhr

Razer Basilisk V3 Statt 84,99 Euro UVP: Kabelgebundene Gaming-Maus mit 10+1 programmierbare Tasten, HyperScroll-Neigungsrad und RGB-Beleuchtung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2023 19:16 Uhr

Gaming-Zubehör und Speichermedien-Deals bei Amazon

Auch wer auf der Suche nach einer SD-Karte mit viel Speicherplatz für euer Smartphone oder euer Tablet ist, Top-Kopfhörer gebrauchen kann oder eine Soundbar endlich sein eigen nennen möchte, wird aktuell auf Amazon fündig.

Bose Solo Soundbar Series II Statt 199,95 Euro UVP: Die Bose Solo Soundbar Series II bietet beeindruckenden Klang und einfache Einrichtung für ein verbessertes Audioerlebnis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2023 19:27 Uhr

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Statt 279 Euro: Die Bose Noise Cancelling Headphones 700 bieten erstklassige Geräuschunterdrückung und hervorragende Klangqualität für ein ungestörtes Hörerlebnis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2023 19:31 Uhr

Bose QuietComfort Earbuds II Statt 299,99 Euro UVP: Die Bose QuietComfort Earbuds II bieten überragende aktive Geräuschunterdrückung und erstklassigen Klang für ein beeindruckendes und immersives Hörerlebnis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2023 19:40 Uhr

Lexar Play Micro SD Karte 1TB Statt 159,99 Euro UVP: MicroSD-Karte mit 1 TB Speicherkapazität, max. Übertragungsgeschwindigkeiten von 150 MB/s, kompatibel mit Nintendo Switch, tragbaren Spielkonsolen, Smartphones und Tablets. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2023 19:05 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.