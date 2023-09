Lidl startet großen Werkzeug-Sale mit Arnie – Amazon kontert mit Bosch-Aktion

Bei Lidl ist soeben eine große Parkside-Aktion zur hauseigenen Werkzeugserie mit dem neuen Werbegesicht Arnold Schwarzenegger gestartet. Wir haben die Angebote geprüft und für nicht besonders gut befunden. Eine bessere Alternative bietet euch Amazon mit der ebenfalls soeben gestarteten Rabattaktion für Werkzeuge von Bosch. Dabei bekommt ihr beispielsweise einen Akkuschrauber der Professional-Serie für rund 50 Euro. Hier bekommt ihr die Details.

Amazon: Bosch-Professional-Werkzeug zum Sparpreis

Elektrowerkzeuge der Serie „Bosch Professional“ sind bekannt dafür, besonders exakt, stark, haltbar und belastbar zu sein. Diese Qualität hat aber normalerweise einen Aufpreis gegenüber günstigeren Produkten, die zum Beispiel Lidl im aktuellen Parkside-Sale anbietet (Aktion bei Lidl ansehen). Durch eine Rabattaktion bei Amazon könnt ihr jetzt allerdings die beliebten Werkzeuge von Bosch und Dremel zu Schnäppchenpreisen ergattern (Aktion bei Amazon ansehen).

So ist beispielsweise der Bosch Professional GO Akkuschrauber gerade für 50,99 Euro inklusive Versand erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen). Im Preisvergleich fallen bei anderen Händlern mindestens 57 Euro an, somit bekommt ihr hier einen guten Rabatt.

Bosch Professional GO Statt 68,09 Euro UVP: Kompakter Akkuschrauber inkl. Bit-Set, USB-Ladekabel, 25-teilig. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2023 12:12 Uhr

Lidl bietet in seiner Parkside-Modellreihe zwar auch ein ähnliches Gerät für knapp über der Hälfte des Preises des Bosch-Modells an, dieses hat aber deutlich weniger Leistung und Ausstattung zu bieten. Ähnlich verhält es sich auch bei vergleichbaren Produkten von Bosch und Parkside.

Parkside 4 V PASD 4 B2 Akku-Schraubendreher mit 6 isolierten Spezial-Bits Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2023 13:43 Uhr

Was bieten euch der Bosch-Professional-Akkuschrauber?

Die „Bosch Professional“-Geräte werden aufgrund ihres blauen Labels auch als „die blaue Serie“ bezeichnet und sind farblich eindeutig von Boschs „Laien-Serie“ zu unterscheiden, die in einem Flaschengrün gehalten ist. Die blauen Maschinen sind international als Profi-Geräte anerkannt und haben sich einen hervorragenden Ruf erworben. Ein Vertreter dieser Serie ist der kompakte Bosch Professional GO Akkuschrauber.

Der Bosch GO zeichnet sich durch seine einfache Handhabung und kompakte Bauweise aus, die ihn zum optimalen Werkzeug für jeden Heimwerker macht. Mit einer variablen Drehzahlsteuerung, die sich ganz einfach über einen Ring am Gerät einstellen lässt, könnt ihr die Geschwindigkeit präzise an das jeweilige Material anpassen. Selbst harte Schraubarbeiten in Holz oder Metall sind für diesen kleinen Helfer keine Herausforderung. Die integrierte LED-Leuchte sorgt dafür, dass ihr auch bei schlechten Lichtverhältnissen stets den perfekten Überblick behaltet.

Für lange Arbeitsintervalle ist ebenso gesorgt: Der Bosch GO wird mit einem leistungsstarken Akku betrieben, der eine lange Lebensdauer verspricht. Zudem ist das Gerät mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet, sodass ihr es bequem überall aufladen könnt. In der praktischen Aufbewahrungsbox, die im Lieferumfang enthalten ist, findet ihr neben dem Schraubendreher auch eine Auswahl an Bits, die in verschiedenen Größen und Formen für jede Schraubaufgabe geeignet sind.

Die Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben erstklassige 4,6 von 5 Sternen bei knapp 5.000 Bewertungen. Dabei werden vor allem die gute Verarbeitung, die Langlebigkeit sowie die große Flexibilität beim Einsatz des Geräts als Vorteile genannt. Wenn ihr also auf der Suche nach einem zuverlässigen und vielseitigen Elektroschrauber seid, der euch die Arbeit erleichtert, solltet ihr dieses Angebot nicht verpassen. Der Bosch GO vereint Qualität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit in einem Gerät – also eine Investition, die sich für jeden Heimwerker lohnt.

Auch weiteres Werkzeug von Bosch Professional bekommt ihr aktuell mit ordentlichem Rabatt. Dies sind die Highlights:

Bosch Professional GKS 12V-26 Statt 193,67 Euro UVP: 12V-System-Akku-Kreissäge mit Sägeblatt-Ø: 85 mm, ohne Akkus und Ladegerät, in L-BOXX 136. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2023 12:50 Uhr

Bosch Professional GWS 12V-76 Statt 191,17 Euro UVP: 12V-System-Akku-Winkelschleifer mit 3 Trennscheiben, Scheibendurchmesser: 76 mm, ohne Akkus und Ladegerät, in L-BOXX. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2023 12:22 Uhr

Bosch Professional GST 12V-70 Statt 176,18 Euro UV: 12V System Akku Stichsäge mit 2x Sägeblatt, Gleitschuh, Spanreißschutz, Schnitttiefe in Holz: 70 mm, ohne Akkus und Ladegerät, in L-BOXX. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2023 12:00 Uhr

Bosch Professional 18V-10 L Statt 207,42 Euro UVP: 18V System Industriestaubsauger Gas ohne Akku, mit 1,6 m Schlauch und drei Verlängerungen. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2023 13:24 Uhr

Bosch Professional 18V System Akku Set Statt 272,39 Euro UVP: Systemakku-Bundle mit 2x 4.0Ah Akkus + Ladegerät GAL 18V-40. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2023 13:14 Uhr

Mehr zu Bosch-Professional gibt es hier im Video:

Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 16 RE

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.