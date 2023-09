Lidl ruft Kinder-Produkt zurück: Link führt zu Pornoseite

Lidl steht gerade vor einem kleinen PR-Desaster: In Großbritannien ruft der Discounter ein Produkt zurück, dass sich an Kinder richtet. Von den „Paw Patrol“-Snacks geht zwar keine Gefahr für die Gesundheit aus, doch ein aufgedruckter Link führt ausgerechnet zu einer Pornoseite. Lidl entschuldigt sich und empfiehlt, den Link nicht aufzurufen.

Lidl: „Paw Patrol“-Link führt zu Pornoseite

Lidl hat in Großbritannien einen ungewöhnlichen Produktrückruf gestartet. Mit dem Produkt selbst ist zwar alles in Ordnung und es kann ohne Probleme verzehrt werden, doch auf der Packung ist ein folgenschwerer Link aufgedruckt.

Dieser Link führt nicht wie von Lidl beabsichtigt zur Webseite des Kindermode-Anbieters Appy Kids, sondern wurde nach Angaben des Discounters kompromittiert. Wer den Link aufruft, gelangt anscheinend zu einer chinesischen Pornoseite. Diese ist laut Lidl „nicht für Kinder geeignet“, wie es in einer Stellungnahme heißt (Quelle: Lidl UK). Die betroffenen Produkte sollen mittlerweile aus dem Verkehr gezogen sein. In Deutschland werden sie nicht angeboten.

Lidl entschuldigt sich „für die entstandenen Unannehmlichkeiten“ und ruft die „Paw Patrol“-Snacks jetzt zurück. Es ist unklar, wie genau der Link manipuliert wurde. Lidl selbst geht nicht darauf ein und empfiehlt seinen Kunden stattdessen, „sich die URL nicht anzusehen“. Kunden werden aufgerufen, das Produkt in die nächstgelegene Filiale zurückzubringen. Dort erhalten sie dann eine Rückerstattung. Bei Fragen kann sich an den Kundendienst gewendet werden.

Lidl-Rückruf: Diese Produkte sind betroffen

Konkret geht es um die Produkte Paw Patrol All Butter und Choc Chip Mini Biscotti Biscuits, sowie um Paw Patrol Yummy Bake Bars mit Himbeer- und Apfel-Geschmack, wie die britische Verbraucherorganisation Which? erklärt (Quelle: Which? bei Twitter).

