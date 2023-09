Amazon verkauft Bose-Kopfhörer mit ANC zum einem günstigen Preis

Wenn ihr einen guten Over-Ear-Kopfhörer mit ANC wollt, dann solltet ihr euch dieses aktuelle Angebot nicht entgehen lassen. Dort gibt es aktuell das Modell Bose Headphones 700 zu einem fairen Preis.

Bose Headphones 700 zum Top-Preis bei Amazon

Im Juni 2019 kam der Bose NC 700 in Deutschland auf den Markt (damalige UVP: 399 Euro), es handelt sich also um ein etwas älteres, aber dafür auch etabliertes Modell. Mittlerweile ist der Kopfhörer im Handel immer wieder für unter 250 Euro zu finden, gelegentlich auch zu Aktionspreisen um die 220 Euro. Bei Amazon zahlt ihr derzeit sogar nur 209,99 Euro – das ist ein durchaus attraktives Angebot. Neben Silber gibt es den Kopfhörer auch in Schwarz zum Angebotspreis.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2023 07:53 Uhr

Bose NC Headphones 700: Vor- und Nachteile

Der ältere Bose QuietComfort 35 II hat der Audio-Branche damals vorgemacht, was ein guter Noise-Cancelling-Kopfhörer können muss. Verbessert hat sich vor allem die aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die beim Bose NC 700 HP noch etwas stärker unangenehmen Krach (Flugzeug, Bahn) ausblendet und sich auf Augenhöhe mit dem hervorragenden Sony WH-1000XM3 befindet. Der Tragekomfort des Bose NC 700 HP ist top, der Klang ist angenehm abgestimmt mit einem leicht angehobenen Bass. Eine Stärke ist auch die Verbindung mit mehreren Abspielern (z.B. Handy, Tablet, Laptop) per Multipoint Bluetooth. Der Kopfhörer merkt sich bis zu acht Geräte und kann mit zwei davon gleichzeitig gekoppelt sein. Zum Wechsel genügt es, die Wiedergabe auf dem aktiven Abspieler zu stoppen und auf dem anderen verbundenen Abspieler zu starten. Nerviges Umstellen im Bluetooth-Menü ist nicht notwendig.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 (links oben), Bose QuietComfort 35 II (unten) und Beyerdynamic Lagoon ANC in ihren Etuis (Bildquelle: GIGA)

