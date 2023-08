Prime-Kunden im Abseits: Konkurrenz schnappt zu, Amazon verliert

Wer sich bei Amazon Prime-Mitglied nennen darf, der hat viele Vorteile. Einer davon ist die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Jetzt allerdings verliert Amazon die Rechte an einer der aktuell besten Star-Trek-Serien. Wer die neuste Staffel sehen will, muss zur Konkurrenz wechseln.

Wir befürchteten es schon Anfang des Monats. Damals berichteten wir, dass Amazon überraschend die dritte Staffel von „Star Trek: Lower Decks“ aus dem Angebot von Amazon Prime Video entfernen wird. Dies ist nun geschehen. Allein noch zum Kauf werden die Episoden angeboten, alternativ kann die gesamte dritte Staffel der erfolgreichen Star-Trek-Serie für knapp 24 Euro erworben werden (bei Amazon ansehen).

Star Trek: Lower Decks – neueste Staffel nicht mehr bei Amazon Prime Video

Weiter zur Verfügung stehen allerdings bei Amazon Prime Video die ersten beiden Staffeln der Animationsserie, die mit ihrem Humor und den Insider-Anspielungen alles andere als ein reiner Kinderspaß ist. Wer jedoch das ganze Programm in einer Flatrate sehen will, der muss nun zu Paramount+ wechseln.

Dort finden sich ab dem 7. September dann auch die Episoden der neuen und vierten Staffel von „Star Trek: Lower Decks“. So wie es aktuell aussieht, werden die neuen Folgen auch nur dort zu sehen sein. In den Serien- und Filmankündigungen von Amazon Prime Video fehlen nämliche sämtliche Hinweise zu „Star Trek: Lower Decks“ (Quelle: kino.de). Sollte also nicht noch ein Wunder geschehen, dann ist es jetzt offiziell: Amazon hat „Star Trek: Lower Decks“ für die Zukunft verloren.

Prime-Mitglieder müssen jetzt extra zahlen

Fans der Serie unter den Prime-Kunden müssen also aktiv werden und sich Paramount+ besorgen, möchten sie die neuen Episoden ab September sehen. Paramount+ kostet im Monat 7,99 Euro, ein 7-tägiges Probeabo steht zur Verfügung (Paramount+ ansehen).

Alternativ können Prime-Mitglieder ein Abo aber auch innerhalb der sogenannten Prime Video Channels abonnieren. Die Konditionen nebst Probe-Abo sind identisch. Man spart sich allerdings die Eröffnung eines zusätzlichen Kundenkontos bei einem weiteren Streaming-Dienst (Paramount+ bei Amazon Prime Video ansehen).