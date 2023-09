Exklusiv nur für Prime-Mitglieder: Amazon zeigt eine unglaubliche Geschichte

Wer bei Amazon für Prime bezahlt, der erhält zahlreiche Vorteile. Abseits des kostenfreien Premiumversandes dürften die zahlreichen inkludierten Filme und Serien von Amazon Prime Video ein Highlight sein. Hinzu kommen auch immer wieder Amazon-Originale exklusiv für Prime-Mitglieder. Wie diese unglaubliche, aber dennoch wahre Geschichte.

Als Kind mexikanischer Einwanderer muss José in den Sommerferien an sieben Tagen in der Woche auf den Feldern arbeiten. Dennoch schafft er es seine Träume zu verwirklichen, wird Ingenieur und später sogar nach mehreren Anläufen ein waschechter Nasa-Astronaut.

Nur bei Amazon Prime Video: Vom Bauernkind hinauf zu den Sternen

Diese unglaubliche Geschichte hört sich wie das Drehbuch eines Pixar- oder Disney-Films an und ist dennoch wahr. Ein Film wurde aber trotzdem daraus, denn in „A Million Miles Away“ (Der Griff nach den Sternen) sehen wir die vom NASA-Ingenieur José Hernández inspirierte jahrzehntelange Reise von einer kleinen Stadt in Mexiko hinauf zur Internationalen Raumstation.

Sehen könnt ihr „A Million Miles Away“ exklusiv bei Amazon Prime Video ab dem 15. September 2023. Prime-Mitglieder sind also im Vorteil, denn nirgends sonst werdet ihr diese spannende Geschichte erleben können (Amazon Prime Video entdecken).

Ein erster Blick auf den Film gestattet der sehenswerte Trailer:

A Million Miles Away (Trailer) auf Amazon Prime Video

Wer sich für die realen Hintergründe interessiert: José Moreno Hernández wechselte als Ingenieur 2001 zur NASA. Bereits 1998 und im Jahr 2000 bewarb er sich erfolglos bei der amerikanischen Raumfahrtorganisation. Im Jahr 2004 war Hernández dann Teil einer zehnköpfigen Bewerbergruppe für einen Sitz im Space Shuttle. Seinen ersten und einzigen Flug absolvierte er an Bord von STS-128 im August 2009.

Der Trailer zum Film, den Amazon bereits veröffentlichte, macht definitiv Lust auf mehr. In ihm sehen wir dann auch den talentierten Hauptdarsteller Michael Peña. Den kennt ihr unter anderem aus „Ant-Man“ oder auch „CHIPs“ und zahlreichen weiteren Werken. Immerhin ist der 1976 geborene Schauspieler schon seit den Neunzigerjahren aktiv.

Warten auf die ersten Bewertungen

Da „A Million Miles Away“ exklusiv bei Amazon Prime Video läuft und nur in den USA in ausgewählten Kinos gezeigt wird, fehlt es derzeit noch an Bewertungen bei der IMDb oder auch auf Rotten Tomatoes. Doch wir dürfen auf gute Unterhaltung hoffen, immerhin inszenierte Regisseurin Alejandra Márquez Abella auch schon erfolgreich zwei Episoden der nachweislich sehr guten Serie „Narcos: Mexico“ bei Netflix.

