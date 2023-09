Switch am Limit: Blockbuster wird auf Nintendo-Konsole zur Katastrophe

Mortal Kombat 1 kommt bei den Tests der PS5 und Xbox Series X ziemlich gut weg und auch auf der Switch könnten sich Fans auf die neuste Auflage des Fighting-Game-Klassikers freuen. Könnten sie, wenn das Spiel in Sachen Optik und Performance nicht ein Totalausfall wäre.

Mortal Kombat 1 Facts

Mortal Kombat 1: Switch-Port ist für Fans eine Zumutung

Mortal Kombat 1 ist ein richtig gutes Fighting Game geworden. Die Version auf der PS5 kommt auf Metacritic aktuell auch eine Wertung von 86, die Version der Xbox Series X steht sogar bei einem Schnitt von 88. (Quelle: Metacritic). Während das Spiel auf den Konsolen von Sony und Microsoft eine Empfehlung ist, gilt für den Switch-Port eher eine Warnung.

Natürlich ist die Switch im direkten Hardware-Vergleich die deutlich schwächere Konsole und kann grafisch nicht mit den PS5 oder Xbox Series X mithalten. Doch auch in diesem Kontext macht der Switch-Port keine gute Figur, wie einige Fans auf Twitter zeigen:

Entgleiste Mimik, schlechte Beleuchtung und große Detailarmut lassen Mortal Kombat 1 auf der Switch nicht sonderlich gut aussehen. Doch die optische Katastrophe, über die Switch-Spieler vielleicht mit viel Liebe zur Reihe noch hinwegsehen könnten, ist nicht das einzige Problem.

Performance auf der Switch lässt zu wünschen übrig

Der Switch-Port von Mortal Kombat 1 ist in Sachen Performance ebenfalls eine ziemliche Katastrophe. Nintendo Life gibt im Test eine 4 von 10 und hat jede Menge Kritik. (Quelle: Nintendo Life). Es gibt Einbrüche bei der Bildrate, Probleme bei der Eingabe, Glitches in den Zwischensequenzen, lange Ladezeiten und lahm reagierende Menüs. Obendrauf kommen Gamebreaking-Bugs im Invasion-Modus, der noch dazu nicht in vollem Umfang verfügbar ist.

Wer die Wahl hat, sollte Mortal Kombat 1 erstmal auf einer anderen Plattform spielen und hoffen, dass Optik und Performance sich mit einigen Updates verbessern.

Diese Spiele stehen noch im September 2023 an:

8 Must Plays im September 2023 Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.