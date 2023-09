Steam belohnt euch mit besonderem Abzeichen – aber nur unter einer Bedingung

Happy Birthday, Steam! Seit 20 Jahren ist Valves Mischung aus Spiele-Launcher und Online-Store nun schon im Geschäft. Einige der treuesten Fans sind seit Tag 1 Teil des Valve-Ökosystems. Gehört ihr auch zu diesem besonderen Kreis, werdet ihr von Valve mit einem besonderen Abzeichen belohnt.

Steam wird 20 Jahre alt

Wie die Zeit vergeht! Erinnert sich noch jemand an den Start von Beyond Good & Evil, die ersten Rennen in Need for Speed: Undergroud oder die erste Mission aus Call of Duty? All diese Spiele feiern dieses Jahr ihren zwanzigsten Geburtstag.

Doch nicht nur Ubisoft, EA und Activision haben deswegen einen Grund zum Feiern. Auch für Valve hat das Jahr 2003 eine ganz besondere Bedeutung. Denn vor 20 Jahren erschien Steam. Anfangs diente das Programm als simples Update-Tool für Counter-Strike, später entwickelte es sich zu einer Kombination aus Launcher und digitalem Spiele-Store weiter, der heutzutage auf keinem Gaming-PC mehr fehlen darf.

Damals sah Steam noch ganz anders aus. Fans der ersten Stunde werden sich erinnern: Das olivgrüne Design mit gelber Schrift löst auch heute noch bei vielen Spielern nostalgische Gefühle aus.

Seit den Anfängen von Steam hat sich viel getan. Inzwischen hat Valve sogar eine eigene Konsole herausgebracht: das Steam Deck. Was der Handheld kann, verrät euch Kollege Severin im Video:

Steam-Fans erster Stunde werden mit besonderem Abzeichen belohnt

Und wer tatsächlich seit dem 12. September 2003 einen Steam-Account hat, darf sich nun über ein besonderes Abzeichen für sein Steam-Profil freuen. Wie SteamDB auf Twitter enthüllt, können alle Spieler, deren Account am selben Tag erstellt wurde, zwischen zwei unterschiedlichen Designs wählen: eine moderne und eine altmodische Version, die (wie in den Anfangszeiten von Steam) in olivgrün und gelb gehalten ist.

So findet ihr heraus, wie alt euer Steam-Account ist

Wer nun ebenfalls wissen will, seit wann er schon einen Steam-Account hat, geht wie folgt vor:

Meldet euch mit eurem Steam-Profil auf der Steam-Webseite an.

Hovert ganz oben neben dem Schriftzug „Community“ mit der Maus über dem Namen eures Profils und wählt im Drop-Down-Menü anschließend „Abzeichen“ aus.

aus. Sucht jetzt nach dem Abzeichen „Dienstjahre“ . Wer viele Steam-Abzeichen hat, dürfte es auf der letzten Seite finden.

. Wer viele Steam-Abzeichen hat, dürfte es auf der letzten Seite finden. Wenn ihr das Abzeichen anklickt, wird euch anschließend angezeigt, wann ihr euren Account erstellt habt.

Meinen Account habe ich mir erst vor 13 Jahren angelegt. (Bildquelle: GIGA / Valve)

